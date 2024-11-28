Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập Từ 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 24 - 24A Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh,Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Nhập, theo dõi doanh số của các chi nhánh + Spa, bao gồm: Nhập tất cả hợp đồng, phiếu thu vào các phân hệ Bán Hàng, Ngân Hàng, Tiền Mặt, Tổng Hợp.

Nhập đề nghị ghi nhận doanh thu.

Kiểm soát và xử lý số liệu sai với các bộ phận liên quan

Khi có sai sót trong hợp đồng, phiếu thu, liên hệ bộ phận có liên quan hỗ trợ giải quyết vấn đề sai sót.

Xuất hóa đơn

Theo dõi PM Gym Master của các chi nhánh + Spa

Theo dõi doanh thu tiền mặt hàng ngày.

Hàng tháng, tổng hợp chốt số liệu đã phát sinh trong chu kỳ của các bên.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiểm tra và theo dõi các hóa đơn đầu vào để nhập liệu trên phần mềm Misa

Theo dõi và kiểm tra sổ phụ của các ngân hàng

In và sắp xếp các phiếu chi, ủy nhiệm chi theo chi nhánh đóng vào sổ

Nhập tất cả các phiếu đề nghị thanh toán, phiếu đề nghị tạm ứng, phiếu quyết toán tạm ứng của các chi nhánh vào phân hệ mua hàng, tạm ứng, ngân hàng, tổng hợp.

Hạch toán tổng hoa hồng trên phần mềm Misa

Từ số liệu lương đã được tổng hợp hạch toán tổng lương, hạch toán trích bảo hiểm của các chi nhánh vào phân hệ tổng hợp

Tại Công Ty TNHH Rock IT Fitness Center Thì Được Hưởng Những Gì

Được đánh giá và xét tăng lương định kì hằng năm theo năng lực và hiệu quả công việc.

Được hưởng các chế độ BHXH đầy đủ.

Được tài trợ đào tạo phát triển năng lực chuyên môn.

Được tham gia outing công ty, thưởng thêm nếu vượt KPI.

Thưởng tháng 13, chế độ thưởng theo sự đóng góp và tình hình kinh doanh của công ty.

Lộ trình phát triển nếu gắn bó lâu dài với công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Rock IT Fitness Center

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin