Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập Từ 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập Từ 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Rock IT Fitness Center
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
Công Ty TNHH Rock IT Fitness Center

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH Rock IT Fitness Center

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 24

- 24A Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh,Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Nhập, theo dõi doanh số của các chi nhánh + Spa, bao gồm: Nhập tất cả hợp đồng, phiếu thu vào các phân hệ Bán Hàng, Ngân Hàng, Tiền Mặt, Tổng Hợp.
Nhập đề nghị ghi nhận doanh thu.
Kiểm soát và xử lý số liệu sai với các bộ phận liên quan
Khi có sai sót trong hợp đồng, phiếu thu, liên hệ bộ phận có liên quan hỗ trợ giải quyết vấn đề sai sót.
Xuất hóa đơn
Theo dõi PM Gym Master của các chi nhánh + Spa
Theo dõi doanh thu tiền mặt hàng ngày.
Hàng tháng, tổng hợp chốt số liệu đã phát sinh trong chu kỳ của các bên.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiểm tra và theo dõi các hóa đơn đầu vào để nhập liệu trên phần mềm Misa
Theo dõi và kiểm tra sổ phụ của các ngân hàng
In và sắp xếp các phiếu chi, ủy nhiệm chi theo chi nhánh đóng vào sổ
Nhập tất cả các phiếu đề nghị thanh toán, phiếu đề nghị tạm ứng, phiếu quyết toán tạm ứng của các chi nhánh vào phân hệ mua hàng, tạm ứng, ngân hàng, tổng hợp.
Hạch toán tổng hoa hồng trên phần mềm Misa
Từ số liệu lương đã được tổng hợp hạch toán tổng lương, hạch toán trích bảo hiểm của các chi nhánh vào phân hệ tổng hợp

Tại Công Ty TNHH Rock IT Fitness Center Thì Được Hưởng Những Gì

Được đánh giá và xét tăng lương định kì hằng năm theo năng lực và hiệu quả công việc.
Được hưởng các chế độ BHXH đầy đủ.
Được tài trợ đào tạo phát triển năng lực chuyên môn.
Được tham gia outing công ty, thưởng thêm nếu vượt KPI.
Thưởng tháng 13, chế độ thưởng theo sự đóng góp và tình hình kinh doanh của công ty.
Lộ trình phát triển nếu gắn bó lâu dài với công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Rock IT Fitness Center

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Rock IT Fitness Center

Công Ty TNHH Rock IT Fitness Center

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 33/5K Phan Văn Hớn, ấp Nam Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-ke-toan-thu-nhap-tu-10-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job263390
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Center Lab Việt Nam Trung tâm xét nghiệm y khoa
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Cần Thơ
Công ty cổ phần Center Lab Việt Nam Trung tâm xét nghiệm y khoa
Hạn nộp: 03/01/2025
Cần Thơ Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Anh Hoàng Thy
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 18 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đồng Nai
Công Ty TNHH Anh Hoàng Thy
Hạn nộp: 03/01/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 18 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ICONS VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 8 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ICONS VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Kỹ Thuật Hạ Tầng AZ
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 7 - 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH MTV Kỹ Thuật Hạ Tầng AZ
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Innolight
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 8 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Công nghệ Innolight
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Maxxus Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 8 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Maxxus Việt Nam
Hạn nộp: 02/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE INCOM VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 12 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE INCOM VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dược Phẩm Tân An
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 8 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Dược Phẩm Tân An
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Trang Trí Gỗ Nguyễn Thành
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 8 - 9 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Trang Trí Gỗ Nguyễn Thành
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHD
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 10 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH PHD
Hạn nộp: 02/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Center Lab Việt Nam Trung tâm xét nghiệm y khoa
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Cần Thơ
Công ty cổ phần Center Lab Việt Nam Trung tâm xét nghiệm y khoa
Hạn nộp: 03/01/2025
Cần Thơ Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Anh Hoàng Thy
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 18 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đồng Nai
Công Ty TNHH Anh Hoàng Thy
Hạn nộp: 03/01/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 18 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ICONS VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 8 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ICONS VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Kỹ Thuật Hạ Tầng AZ
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 7 - 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH MTV Kỹ Thuật Hạ Tầng AZ
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Innolight
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 8 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Công nghệ Innolight
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Maxxus Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 8 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Maxxus Việt Nam
Hạn nộp: 02/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE INCOM VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 12 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE INCOM VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dược Phẩm Tân An
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 8 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Dược Phẩm Tân An
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Trang Trí Gỗ Nguyễn Thành
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 8 - 9 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Trang Trí Gỗ Nguyễn Thành
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHD
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 10 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH PHD
Hạn nộp: 02/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất