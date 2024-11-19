Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập Từ 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc

- Nhân viên phòng kế toán phụ trách việc theo dõi các khoản phải thu, nhắc nợ khách hàng, đối chiếu công nợ, làm báo cáo,

- Và các công việc khác.

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

- Thành thạo 4 kỹ năng nghe nói đọc viết tiếng trung.

- Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm về kế toán.

- Sử dụng máy vi tính thành thạo (word, excel).

- Nhiệt tình, nhanh nhẹn, nhạy bén, nắm bắt công việc nhanh, giao tiếp tốt.

- Trung thực, có trách nhiệm với công việc.

- Cẩn thận, chịu được áp lực của công việc.

Tại Công ty TNHH Kin Long Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương : 12 triệu / tháng

- Được tham gia BHXH / BHYT / BHTN theo quy định

- Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, thân thiện và cơ hội thăng tiến cao

- Được hưởng các chế độ khác của công ty (nếu có)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kin Long

