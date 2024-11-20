Tuyển Nhân viên Kế toán thu nhập Từ 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân viên Kế toán thu nhập Từ 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Tín Nghĩa Decor
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Công Ty TNHH Tín Nghĩa Decor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH Tín Nghĩa Decor

Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 15 Triệu

- Nhập dữ liệu vận chuyển hàng hóa xe đường ngắn HCM vào phần mềm kế toán;
- Kiểm tra, đối chiếu công nợ phải thu - phải trả và cập nhật dữ liệu lên phần mềm;
- Báo cáo tình hình công nợ theo tuần và báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên;
- Kiểm tra tính chính xác, hợp lý của các khoản thu - chi tiền mặt tại chi nhánh HCM và lập phiếu;
- Soát xét công việc của nhân viên trong phòng tại chi nhánh HCM;
- Soạn báo giá, hợp đồng khi có phát sinh;
- Tính lương văn phòng và lương xe đường ngắn HCM;
- Phụ trách một số công việc HCNS tại chi nhánh HCM;
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ;
- Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán;
- Tối thiểu từ 2 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương;
- Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý;
- Khả năng tư duy và chịu được áp lực;
- Thành thạo word, excel,...;
- Nhạy bén, linh hoạt và chủ động trong công việc;
- Có trách nhiệm, trung thực, cần cù, nhiệt tình trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Tín Nghĩa Decor Thì Được Hưởng Những Gì

Ăn trưa tại nhà ăn Công ty
Được hưởng các chế độ theo quy định nhà nước (Đóng BHXH, Nghỉ phép, nghỉ lễ,...)
Được thưởng các ngày lễ, Tết, thưởng đặc biệt và tháng lương thứ 13 theo quy định của công ty
Review lương 01 lần/năm & đột xuất theo kết quả thực hiện công việc
Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc
Được trainning thường xuyên trong và ngoài Công ty về kỹ năng và chuyên môn công việc
Du lịch, khám sức khỏe định kỳ hàng năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tín Nghĩa Decor

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Tín Nghĩa Decor

Công Ty TNHH Tín Nghĩa Decor

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 98 Sương Nguyệt Ánh , P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

