Tuyển Nhân viên Kế toán thu nhập Từ 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc

- Nhập dữ liệu vận chuyển hàng hóa xe đường ngắn HCM vào phần mềm kế toán;

- Kiểm tra, đối chiếu công nợ phải thu - phải trả và cập nhật dữ liệu lên phần mềm;

- Báo cáo tình hình công nợ theo tuần và báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên;

- Kiểm tra tính chính xác, hợp lý của các khoản thu - chi tiền mặt tại chi nhánh HCM và lập phiếu;

- Soát xét công việc của nhân viên trong phòng tại chi nhánh HCM;

- Soạn báo giá, hợp đồng khi có phát sinh;

- Tính lương văn phòng và lương xe đường ngắn HCM;

- Phụ trách một số công việc HCNS tại chi nhánh HCM;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Giới tính: Nữ;

- Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán;

- Tối thiểu từ 2 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương;

- Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý;

- Khả năng tư duy và chịu được áp lực;

- Thành thạo word, excel,...;

- Nhạy bén, linh hoạt và chủ động trong công việc;

- Có trách nhiệm, trung thực, cần cù, nhiệt tình trong công việc.

Quyền Lợi

Ăn trưa tại nhà ăn Công ty

Được hưởng các chế độ theo quy định nhà nước (Đóng BHXH, Nghỉ phép, nghỉ lễ,...)

Được thưởng các ngày lễ, Tết, thưởng đặc biệt và tháng lương thứ 13 theo quy định của công ty

Review lương 01 lần/năm & đột xuất theo kết quả thực hiện công việc

Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc

Được trainning thường xuyên trong và ngoài Công ty về kỹ năng và chuyên môn công việc

Du lịch, khám sức khỏe định kỳ hàng năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển

