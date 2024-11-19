Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập Từ 7 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đà Nẵng

Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập Từ 7 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đà Nẵng

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Cơ Khí Bách Khoa
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Cơ Khí Bách Khoa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Cơ Khí Bách Khoa

Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- 78 Ngô Thế Lân, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 7 Triệu

- Lập và theo dõi tất cả các hợp đồng và hồ sơ đầu vào phát sinh để lấy hoá đơn;
-
Lập và theo dõi tất cả các hợp đồng và hồ sơ đầu vào phát sinh để lấy hoá đơn
;
- Phân bổ chi phí đầu vào theo từng công trình;
Phân bổ chi phí đầu vào theo từng công trình;
- Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh;
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh;
- Theo dõi đối chiếu công nợ với nhà cung cấp;
Theo dõi đối chiếu công nợ với nhà cung cấp;
- Phối hợp với Kế toán thuế và các bộ phận liên quan;
Phối hợp với Kế toán thuế và các bộ phận liên quan;
- Tổ chức thực hiện công tác kế toán, bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán, cung cấp thông tin thuộc phần hành, phần việc được phân công hoặc phụ trách;
Tổ chức thực hiện công tác kế toán, bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán, cung cấp thông tin thuộc phần hành, phần việc được phân công hoặc phụ trách;
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trình độ cao đẳng- đại học các ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan;
-
Tốt nghiệp trình độ
cao đẳng-
đại học các ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan;
- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán, hoặc các vị trí tương đương ở phòng kế toán;
Có tối thiểu
1
năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán, hoặc các vị trí tương đương ở phòng kế toán;
- Thành thạo tin học văn phòng;
Thành thạo tin học văn phòng;
- Vững nghiệp vụ về Kế toán, có khả năng tổ chức và sắp xếp thông tin tốt, rõ ràng;
Vững nghiệp vụ về Kế toán, có khả năng tổ chức và sắp xếp thông tin tốt, rõ ràng;
- Có khả năng phân tích báo cáo tài chính và thực hiện nghiệp vụ một cách hợp pháp;
Có khả năng phân tích báo cáo tài chính và thực hiện nghiệp vụ một cách hợp pháp;
- Là người cẩn thận, tỉ mỉ, thích làm việc với số liệu.
- Là người cẩn thận, tỉ mỉ, thích làm việc với số liệu
.

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Cơ Khí Bách Khoa Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Từ 7-8 triệu (Tùy theo năng lực);
- Mức lương:
Từ 7-8 triệu (Tùy theo năng lực);
- Được đào tạo thêm trong quá trình làm việc;
- Được đào tạo
thêm
trong quá trình làm việ
c;
- Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật Lao động (BHXH, BHYT & BHTN...), các quyền lợi khác theo nội quy, quy chế Công ty và Công đoàn (sinh nhật, hiếu hỉ, phong trào thể dục thể thao...);
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Cơ Khí Bách Khoa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Cơ Khí Bách Khoa

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Cơ Khí Bách Khoa

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 47 Nhơn Hòa 1, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

