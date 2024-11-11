Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập Từ 9 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần MDL ASIA
Mức lương
Từ 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- L17
- 11, Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 1
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 9 Triệu
- Xuất hóa đơn VAT
- Giao dịch Ngân Hàng
- Soạn hợp đồng.
- Theo dõi tiến độ hợp đồng, nghiệm thu hợp đồng.
- Công việc khác theo phân công của cấp trên, chi tiết khi phỏng vấn
Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán
Tại Công Ty Cổ Phần MDL ASIA Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản 6 đến 9 triệu + Thưởng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần MDL ASIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
