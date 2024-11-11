Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập Từ 9 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Từ 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - L17 - 11, Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 1

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 9 Triệu

- Xuất hóa đơn VAT

- Giao dịch Ngân Hàng

- Soạn hợp đồng.

- Theo dõi tiến độ hợp đồng, nghiệm thu hợp đồng.

- Công việc khác theo phân công của cấp trên, chi tiết khi phỏng vấn

Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (word, excel, internet, email)

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

- Kinh nghiệm: ưu tiên có kinh nghiệm vị trí tương tự

- Độ tuổi: 20 - 30

- Nhiệt tình, năng động, có trách nhiệm

Tại Công Ty Cổ Phần MDL ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản 6 đến 9 triệu + Thưởng

- Phụ cấp cơm trưa, điện thoại, xăng xe.

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và có cơ hội thăng tiến cao.

- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, y tế [protected info] quy định của Nhà nước.

- Du lịch 1 lần/năm

- Cơ hội học tập và đào tạo thường xuyên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần MDL ASIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin