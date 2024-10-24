Tuyển Nhân Viên Kế Toán Thuế thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NĂNG LƯỢNG SE SOLAR
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NĂNG LƯỢNG SE SOLAR

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 49/13 Hoàng Dư Khương, Phường 12, Quận 10

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1/ Thu thập, kiểm tra và xử lý hóa đơn, chứng từ.
2/ Lập báo cáo thuế GTGT, TNDN, TNCN và các loại thuế khác theo quy định.
3/ Kê khai thuế, nộp thuế đúng hạn.
4/ Theo dõi và cập nhật các thay đổi về luật thuế.
5/ Hỗ trợ kiểm toán thuế.
6/ Thực hiện các nghiệp vụ kế toán hàng ngày (nhập liệu, đối chiếu sổ sách,...)
7/ Lập các báo cáo tài chính nội bộ định kỳ.
8/ Thực hiện công việc khác theo yêu cầu cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1/ Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Kế toán hoặc các ngành liên quan
2/ Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán thuế.
3/ Hiểu biết về luật thuế Việt Nam, các thông tư hướng dẫn và các văn bản pháp luật liên quan
4/ Thành thạo các phần mềm kế toán Misa.
5/ Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Excel, Word,...)
5/ Kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp báo cáo tốt
6/ Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, trung thực.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NĂNG LƯỢNG SE SOLAR Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận theo năng lực, lương tháng 13. Ký hợp đồng dài hạn, đóng BHXH, BHYT ngày nghỉ lễ, phép theo quy định nhà nước. Môi trường đội ngũ nhân viên trẻ năng động, thân thiện, hòa đồng. Thường xuyên có chính sách thưởng: Thưởng quý và thưởng nóng khi có thành tích tốt.
Lương: Thỏa thuận theo năng lực, lương tháng 13.
Ký hợp đồng dài hạn, đóng BHXH, BHYT ngày nghỉ lễ, phép theo quy định nhà nước.
Môi trường đội ngũ nhân viên trẻ năng động, thân thiện, hòa đồng.
Thường xuyên có chính sách thưởng: Thưởng quý và thưởng nóng khi có thành tích tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NĂNG LƯỢNG SE SOLAR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NĂNG LƯỢNG SE SOLAR

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NĂNG LƯỢNG SE SOLAR

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 49/13 Hoàng Dư Khương, P.12, Q.10, TP Hồ Chí Minh

