Tuyển Nhân Viên Kế Toán Thuế thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: V5b - 21, khu đô thị Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

• Thu thập, xử lý các số liệu kế toán liên quan đến các hoạt động kinh tế phát sinh của doanh nghiệp như: hoá đơn, phiếu thu, chi, phiếu nhập, xuất... kiểm tra tính hợp lệ hợp pháp của các chứng từ kế toán liên quan đến các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và tiến hành ghi chép vào các sổ sách liên quan.

• Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh, cân đối giữa số liệu kế toán tổng hợp và chi tiết. Hướng dẫn kế toán viên xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán

• Hạch toán doanh thu, chi phí, thuế giá trị gia tăng, công nợ, khấu hao, tài sản cố định... và kê khai, quyết toán thuế.

• Theo dõi và quản lý công nợ, xác định và đề xuất phương án dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi cho công ty.

• Thực hiện các công việc liên quan đến thuế, làm việc, giải trình cơ quan thuế khi có yêu cầu

• Lập báo cáo tài chính theo quy định của công ty và các báo cáo chi tiết giải trình.

• Bảo quản, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, số liệu kế toán – thống kê, của công ty theo quy định

• Thực hiện công việc tài chính kế toán khác theo sự phân công của quản lý phòng

Các công việc khác:

Phối hợp với các phòng, ban chức năng của Công ty trong quá trình làm việc; Thực hiện các công việc chuyên môn theo sự phân công của Quản lý trực tiếp

Phối hợp với các phòng, ban chức năng của Công ty trong quá trình làm việc;

Thực hiện các công việc chuyên môn theo sự phân công của Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam/Nữ, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính... Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc vị trí Kế toán thuế

• Thành thạo Báo cáo tài chính, ưu tiên ứng viên đã từng làm việc ở vị trí tương đương tại Công ty sản xuất, xây dựng

• Có kinh nghiệm làm việc cơ quan thuế, cơ quan ban ngành liên quan

• Kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo nhóm.

• Có thể làm việc dưới áp lực cao.

• Có tinh thần trách nhiệm,trung thực, ngăn nắp, tỷ mỉ.

• Ưu tiên ứng viên ổn định gắn bó lâu dài

• Trung thực, cẩn thận

Tại Công ty thiết bị công nghệ y tế việt Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thoải mái, sáng tạo. Được tạo điều kiện để phát triển năng lực bản thân. Được đào tạo, huấn luyện chuyên ngành để phát triển chuyên môn. Chế độ lương, thưởng theo thỏa thuận. Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước khi ký hợp đồng lao động chính thức sau tháng thử việc Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty ( hỗ trợ ăn trưa, du lịch hàng năm, tham gia các hoặt động vui chơi, giải trí khác...)

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thoải mái, sáng tạo.

Được tạo điều kiện để phát triển năng lực bản thân. Được đào tạo, huấn luyện chuyên ngành để phát triển chuyên môn.

Chế độ lương, thưởng theo thỏa thuận.

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước khi ký hợp đồng lao động chính thức sau tháng thử việc

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty ( hỗ trợ ăn trưa, du lịch hàng năm, tham gia các hoặt động vui chơi, giải trí khác...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty thiết bị công nghệ y tế việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin