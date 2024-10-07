Tuyển Nhân Viên Kế Toán Thuế thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Kế Toán Thuế thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty thiết bị công nghệ y tế việt
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
Công ty thiết bị công nghệ y tế việt

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty thiết bị công nghệ y tế việt

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: V5b

- 21, khu đô thị Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

• Thu thập, xử lý các số liệu kế toán liên quan đến các hoạt động kinh tế phát sinh của doanh nghiệp như: hoá đơn, phiếu thu, chi, phiếu nhập, xuất... kiểm tra tính hợp lệ hợp pháp của các chứng từ kế toán liên quan đến các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và tiến hành ghi chép vào các sổ sách liên quan.
• Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh, cân đối giữa số liệu kế toán tổng hợp và chi tiết. Hướng dẫn kế toán viên xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán
• Hạch toán doanh thu, chi phí, thuế giá trị gia tăng, công nợ, khấu hao, tài sản cố định... và kê khai, quyết toán thuế.
• Theo dõi và quản lý công nợ, xác định và đề xuất phương án dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi cho công ty.
• Thực hiện các công việc liên quan đến thuế, làm việc, giải trình cơ quan thuế khi có yêu cầu
• Lập báo cáo tài chính theo quy định của công ty và các báo cáo chi tiết giải trình.
• Bảo quản, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, số liệu kế toán – thống kê, của công ty theo quy định
• Thực hiện công việc tài chính kế toán khác theo sự phân công của quản lý phòng
Các công việc khác:
Phối hợp với các phòng, ban chức năng của Công ty trong quá trình làm việc; Thực hiện các công việc chuyên môn theo sự phân công của Quản lý trực tiếp
Phối hợp với các phòng, ban chức năng của Công ty trong quá trình làm việc;
Thực hiện các công việc chuyên môn theo sự phân công của Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam/Nữ, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính... Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc vị trí Kế toán thuế
• Thành thạo Báo cáo tài chính, ưu tiên ứng viên đã từng làm việc ở vị trí tương đương tại Công ty sản xuất, xây dựng
• Có kinh nghiệm làm việc cơ quan thuế, cơ quan ban ngành liên quan
• Kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo nhóm.
• Có thể làm việc dưới áp lực cao.
• Có tinh thần trách nhiệm,trung thực, ngăn nắp, tỷ mỉ.
• Ưu tiên ứng viên ổn định gắn bó lâu dài
• Trung thực, cẩn thận

Tại Công ty thiết bị công nghệ y tế việt Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thoải mái, sáng tạo. Được tạo điều kiện để phát triển năng lực bản thân. Được đào tạo, huấn luyện chuyên ngành để phát triển chuyên môn. Chế độ lương, thưởng theo thỏa thuận. Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước khi ký hợp đồng lao động chính thức sau tháng thử việc Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty ( hỗ trợ ăn trưa, du lịch hàng năm, tham gia các hoặt động vui chơi, giải trí khác...)
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thoải mái, sáng tạo.
Được tạo điều kiện để phát triển năng lực bản thân. Được đào tạo, huấn luyện chuyên ngành để phát triển chuyên môn.
Chế độ lương, thưởng theo thỏa thuận.
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước khi ký hợp đồng lao động chính thức sau tháng thử việc
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty ( hỗ trợ ăn trưa, du lịch hàng năm, tham gia các hoặt động vui chơi, giải trí khác...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty thiết bị công nghệ y tế việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty thiết bị công nghệ y tế việt

Công ty thiết bị công nghệ y tế việt

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: V5B-21, Khu Đô Thị Văn Phú, Phú La, Hà Đông

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-ke-toan-thue-thu-nhap-15-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job205442
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU HỌC DU LỊCH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Á ÂU
Tuyển Nhân Viên Kế Toán Thuế thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH DU HỌC DU LỊCH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Á ÂU
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE INCOM VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Kế Toán Thuế thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE INCOM VIỆT NAM
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA
Tuyển Nhân Viên Kế Toán Thuế thu nhập 11 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA
Hạn nộp: 24/10/2024
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NĂNG LƯỢNG SE SOLAR
Tuyển Nhân Viên Kế Toán Thuế thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NĂNG LƯỢNG SE SOLAR
Hạn nộp: 20/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VĂN PHÒNG GIAO DỊCH - CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG CẤP GIẢI PHÁP, ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
Tuyển Nhân Viên Kế Toán Thuế thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
VĂN PHÒNG GIAO DỊCH - CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG CẤP GIẢI PHÁP, ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế PTS
Tuyển Nhân Viên Kế Toán Thuế thu nhập 10 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế PTS
Hạn nộp: 06/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA
Tuyển Nhân Viên Kế Toán Thuế thu nhập 11 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA
Hạn nộp: 23/10/2024
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế PTS
Tuyển Nhân Viên Kế Toán Thuế thu nhập 10 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế PTS
Hạn nộp: 06/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ QUỐC TẾ NAM VIỆT
Tuyển Nhân Viên Kế Toán Thuế thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ QUỐC TẾ NAM VIỆT
Hạn nộp: 16/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CT TNHH Đầu Tư Thương Mại và Vận Tải Á Đông
Tuyển Nhân Viên Kế Toán Thuế thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CT TNHH Đầu Tư Thương Mại và Vận Tải Á Đông
Hạn nộp: 14/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Hạn nộp: 12/10/2025
Nam Định Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Hạn nộp: 28/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Tuyển Business Analyst Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG GROUP
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG GROUP
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Ninh Bình
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Ninh Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Ninh Bình
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU HỌC DU LỊCH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Á ÂU
Tuyển Nhân Viên Kế Toán Thuế thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH DU HỌC DU LỊCH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Á ÂU
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE INCOM VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Kế Toán Thuế thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE INCOM VIỆT NAM
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA
Tuyển Nhân Viên Kế Toán Thuế thu nhập 11 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA
Hạn nộp: 24/10/2024
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NĂNG LƯỢNG SE SOLAR
Tuyển Nhân Viên Kế Toán Thuế thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NĂNG LƯỢNG SE SOLAR
Hạn nộp: 20/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VĂN PHÒNG GIAO DỊCH - CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG CẤP GIẢI PHÁP, ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
Tuyển Nhân Viên Kế Toán Thuế thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
VĂN PHÒNG GIAO DỊCH - CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG CẤP GIẢI PHÁP, ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế PTS
Tuyển Nhân Viên Kế Toán Thuế thu nhập 10 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế PTS
Hạn nộp: 06/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA
Tuyển Nhân Viên Kế Toán Thuế thu nhập 11 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA
Hạn nộp: 23/10/2024
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế PTS
Tuyển Nhân Viên Kế Toán Thuế thu nhập 10 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế PTS
Hạn nộp: 06/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ QUỐC TẾ NAM VIỆT
Tuyển Nhân Viên Kế Toán Thuế thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ QUỐC TẾ NAM VIỆT
Hạn nộp: 16/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CT TNHH Đầu Tư Thương Mại và Vận Tải Á Đông
Tuyển Nhân Viên Kế Toán Thuế thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CT TNHH Đầu Tư Thương Mại và Vận Tải Á Đông
Hạn nộp: 14/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất