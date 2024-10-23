Tuyển Nhân Viên Kế Toán Thuế thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân Viên Kế Toán Thuế thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ QUỐC TẾ NAM VIỆT
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ QUỐC TẾ NAM VIỆT

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ QUỐC TẾ NAM VIỆT

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: KDC Nam Long, Phường Phước Long B, Quận 9, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Kiểm tra tính hợp lý của chứng từ gồm: Ngày tháng năm, tên, địa chỉ, MST, trạng thái hoạt động của cty, đường link hóa đơn điện tử, số tiền bằng số, bằng chữ, thành tiền các đợt thanh toán. Điều chỉnh kịp thời các sai sót (nếu có)
- Theo dõi kiểm tra, phân bổ TSCĐ/CCDC, chi phí trả trước
- Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh
- Giao dịch ngân hàng, bảo hiểm khi có phát sinh
- Phối hợp với kế toán thuế bên ngoài trong việc báo cáo và chuẩn bị báo cáo thuế doanh
nghiệp.
- Đối chiếu công nợ thương mại và quốc tế
- Theo dõi chứng từ, xuất hóa đơn đầu ra và nhận, kiểm tra hoá đơn đầu vào.
- Lưu trữ hợp đồng, chứng từ, phiếu thu/chi đầy đủ và đúng quy trình
- Nhập thông tin dữ liệu lên phần mềm Misa
- Hoàn thành các nhiệm vụ phát sinh khác liên quan do Ban Giám đốc phân công ....

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học các ngành Kế toán, Tài chính - kế toán Kinh nghiệm 1 năm vị trí tương đương Thành thạo tin học văn phòng Trung thực, cẩn thận, chi tiết, trách nhiệm Giao tiếp tốt, có kỹ năng làm việc nhóm, tổ chức sắp xếp công việc hợp lý, khoa học Có tinh thần cầu tiến, mong muốn phát triển bản thân. Thành thạo phần mềm Misa là một lợi thế
Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học các ngành Kế toán, Tài chính - kế toán
Kinh nghiệm 1 năm vị trí tương đương
Thành thạo tin học văn phòng
Trung thực, cẩn thận, chi tiết, trách nhiệm
Giao tiếp tốt, có kỹ năng làm việc nhóm, tổ chức sắp xếp công việc hợp lý, khoa học
Có tinh thần cầu tiến, mong muốn phát triển bản thân.
Thành thạo phần mềm Misa là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ QUỐC TẾ NAM VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cơ bản 8 - 10tr (Thỏa thuận) + Thưởng hiệu suất công việc
- Lương Tháng 13 + Thưởng KPI năm.
- Quầy Pantry văn phòng
- Công ty cung cấp máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, văn phòng phẩm, bố trí không gian làm việc theo yêu cầu công việc
- Cơ hội thăng tiến vị trí cấp quản lý với mức lương, thưởng hấp dẫn
- Môi trường làm việc năng động, thoải mái và nhiều cơ hội thử thách để thể hiện năng lực và tích lũy kinh nghiệm.
- Hưởng đầy đủ các chế độ chính sách theo luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ QUỐC TẾ NAM VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ QUỐC TẾ NAM VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ QUỐC TẾ NAM VIỆT

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 08, Tòa nhà Pearl Plaza, số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-ke-toan-thue-thu-nhap-8-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job223960
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU HỌC DU LỊCH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Á ÂU
Tuyển Nhân Viên Kế Toán Thuế thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH DU HỌC DU LỊCH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Á ÂU
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE INCOM VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Kế Toán Thuế thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE INCOM VIỆT NAM
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA
Tuyển Nhân Viên Kế Toán Thuế thu nhập 11 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA
Hạn nộp: 24/10/2024
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NĂNG LƯỢNG SE SOLAR
Tuyển Nhân Viên Kế Toán Thuế thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NĂNG LƯỢNG SE SOLAR
Hạn nộp: 20/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VĂN PHÒNG GIAO DỊCH - CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG CẤP GIẢI PHÁP, ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
Tuyển Nhân Viên Kế Toán Thuế thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
VĂN PHÒNG GIAO DỊCH - CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG CẤP GIẢI PHÁP, ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế PTS
Tuyển Nhân Viên Kế Toán Thuế thu nhập 10 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế PTS
Hạn nộp: 06/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA
Tuyển Nhân Viên Kế Toán Thuế thu nhập 11 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA
Hạn nộp: 23/10/2024
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế PTS
Tuyển Nhân Viên Kế Toán Thuế thu nhập 10 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế PTS
Hạn nộp: 06/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ QUỐC TẾ NAM VIỆT
Tuyển Nhân Viên Kế Toán Thuế thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ QUỐC TẾ NAM VIỆT
Hạn nộp: 16/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CT TNHH Đầu Tư Thương Mại và Vận Tải Á Đông
Tuyển Nhân Viên Kế Toán Thuế thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CT TNHH Đầu Tư Thương Mại và Vận Tải Á Đông
Hạn nộp: 14/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 21 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN
Hạn nộp: 25/09/2025
Bình Dương Còn 10 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Tuyển Bảo vệ Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Hạn nộp: 23/09/2025
Bình Dương Hồ Chí Minh Hà Nội Thái Bình Ninh Bình Đồng Nai Còn 8 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Tuyển Content Creator Công ty Cổ phần Trung Thực Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela
Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH
Hạn nộp: 18/09/2025
Bắc Giang Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Bình Định Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH AN PHÁT
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH AN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH AN PHÁT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU HỌC DU LỊCH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Á ÂU
Tuyển Nhân Viên Kế Toán Thuế thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH DU HỌC DU LỊCH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Á ÂU
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE INCOM VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Kế Toán Thuế thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE INCOM VIỆT NAM
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA
Tuyển Nhân Viên Kế Toán Thuế thu nhập 11 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA
Hạn nộp: 24/10/2024
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NĂNG LƯỢNG SE SOLAR
Tuyển Nhân Viên Kế Toán Thuế thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NĂNG LƯỢNG SE SOLAR
Hạn nộp: 20/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VĂN PHÒNG GIAO DỊCH - CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG CẤP GIẢI PHÁP, ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
Tuyển Nhân Viên Kế Toán Thuế thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
VĂN PHÒNG GIAO DỊCH - CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG CẤP GIẢI PHÁP, ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế PTS
Tuyển Nhân Viên Kế Toán Thuế thu nhập 10 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế PTS
Hạn nộp: 06/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA
Tuyển Nhân Viên Kế Toán Thuế thu nhập 11 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA
Hạn nộp: 23/10/2024
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế PTS
Tuyển Nhân Viên Kế Toán Thuế thu nhập 10 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế PTS
Hạn nộp: 06/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ QUỐC TẾ NAM VIỆT
Tuyển Nhân Viên Kế Toán Thuế thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ QUỐC TẾ NAM VIỆT
Hạn nộp: 16/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CT TNHH Đầu Tư Thương Mại và Vận Tải Á Đông
Tuyển Nhân Viên Kế Toán Thuế thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CT TNHH Đầu Tư Thương Mại và Vận Tải Á Đông
Hạn nộp: 14/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất