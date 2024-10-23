Tuyển Nhân Viên Kế Toán Thuế thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ QUỐC TẾ NAM VIỆT
- Hồ Chí Minh: KDC Nam Long, Phường Phước Long B, Quận 9, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Kiểm tra tính hợp lý của chứng từ gồm: Ngày tháng năm, tên, địa chỉ, MST, trạng thái hoạt động của cty, đường link hóa đơn điện tử, số tiền bằng số, bằng chữ, thành tiền các đợt thanh toán. Điều chỉnh kịp thời các sai sót (nếu có)
- Theo dõi kiểm tra, phân bổ TSCĐ/CCDC, chi phí trả trước
- Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh
- Giao dịch ngân hàng, bảo hiểm khi có phát sinh
- Phối hợp với kế toán thuế bên ngoài trong việc báo cáo và chuẩn bị báo cáo thuế doanh
nghiệp.
- Đối chiếu công nợ thương mại và quốc tế
- Theo dõi chứng từ, xuất hóa đơn đầu ra và nhận, kiểm tra hoá đơn đầu vào.
- Lưu trữ hợp đồng, chứng từ, phiếu thu/chi đầy đủ và đúng quy trình
- Nhập thông tin dữ liệu lên phần mềm Misa
- Hoàn thành các nhiệm vụ phát sinh khác liên quan do Ban Giám đốc phân công ....
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học các ngành Kế toán, Tài chính - kế toán
Kinh nghiệm 1 năm vị trí tương đương
Thành thạo tin học văn phòng
Trung thực, cẩn thận, chi tiết, trách nhiệm
Giao tiếp tốt, có kỹ năng làm việc nhóm, tổ chức sắp xếp công việc hợp lý, khoa học
Có tinh thần cầu tiến, mong muốn phát triển bản thân.
Thành thạo phần mềm Misa là một lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ QUỐC TẾ NAM VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương Tháng 13 + Thưởng KPI năm.
- Quầy Pantry văn phòng
- Công ty cung cấp máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, văn phòng phẩm, bố trí không gian làm việc theo yêu cầu công việc
- Cơ hội thăng tiến vị trí cấp quản lý với mức lương, thưởng hấp dẫn
- Môi trường làm việc năng động, thoải mái và nhiều cơ hội thử thách để thể hiện năng lực và tích lũy kinh nghiệm.
- Hưởng đầy đủ các chế độ chính sách theo luật lao động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ QUỐC TẾ NAM VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI