Tuyển Nhân Viên Kế Toán Thuế thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: KDC Nam Long, Phường Phước Long B, Quận 9, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Kiểm tra tính hợp lý của chứng từ gồm: Ngày tháng năm, tên, địa chỉ, MST, trạng thái hoạt động của cty, đường link hóa đơn điện tử, số tiền bằng số, bằng chữ, thành tiền các đợt thanh toán. Điều chỉnh kịp thời các sai sót (nếu có)

- Theo dõi kiểm tra, phân bổ TSCĐ/CCDC, chi phí trả trước

- Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh

- Giao dịch ngân hàng, bảo hiểm khi có phát sinh

- Phối hợp với kế toán thuế bên ngoài trong việc báo cáo và chuẩn bị báo cáo thuế doanh

nghiệp.

- Đối chiếu công nợ thương mại và quốc tế

- Theo dõi chứng từ, xuất hóa đơn đầu ra và nhận, kiểm tra hoá đơn đầu vào.

- Lưu trữ hợp đồng, chứng từ, phiếu thu/chi đầy đủ và đúng quy trình

- Nhập thông tin dữ liệu lên phần mềm Misa

- Hoàn thành các nhiệm vụ phát sinh khác liên quan do Ban Giám đốc phân công ....

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học các ngành Kế toán, Tài chính - kế toán Kinh nghiệm 1 năm vị trí tương đương Thành thạo tin học văn phòng Trung thực, cẩn thận, chi tiết, trách nhiệm Giao tiếp tốt, có kỹ năng làm việc nhóm, tổ chức sắp xếp công việc hợp lý, khoa học Có tinh thần cầu tiến, mong muốn phát triển bản thân. Thành thạo phần mềm Misa là một lợi thế

Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học các ngành Kế toán, Tài chính - kế toán

Kinh nghiệm 1 năm vị trí tương đương

Thành thạo tin học văn phòng

Trung thực, cẩn thận, chi tiết, trách nhiệm

Giao tiếp tốt, có kỹ năng làm việc nhóm, tổ chức sắp xếp công việc hợp lý, khoa học

Có tinh thần cầu tiến, mong muốn phát triển bản thân.

Thành thạo phần mềm Misa là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ QUỐC TẾ NAM VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cơ bản 8 - 10tr (Thỏa thuận) + Thưởng hiệu suất công việc

- Lương Tháng 13 + Thưởng KPI năm.

- Quầy Pantry văn phòng

- Công ty cung cấp máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, văn phòng phẩm, bố trí không gian làm việc theo yêu cầu công việc

- Cơ hội thăng tiến vị trí cấp quản lý với mức lương, thưởng hấp dẫn

- Môi trường làm việc năng động, thoải mái và nhiều cơ hội thử thách để thể hiện năng lực và tích lũy kinh nghiệm.

- Hưởng đầy đủ các chế độ chính sách theo luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ QUỐC TẾ NAM VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin