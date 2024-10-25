Tuyển Nhân Viên Kê Toán Thuế thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 47BT2 Nguyễn Duy Trinh, Hoàng Liệt, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm soát hóa đơn đầu vào, hạch toán hóa đơn đầu vào Xuất hóa đơn GTGT Đối chiếu công nợ phải thu phải trả Kiểm tra tính hợp lệ và hoàn thiện chứng từ Kê khai thuế theo yêu cầu Làm việc vs đối tác, cơ quan thuế theo yêu càu Các công việc khác theo sự phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán Nhanh nhẹn, cẩn thận Có kinh nghiệm là lợi thế Biết sắp xếp công việc

Tại Công ty TNHH Novopharm Thì Được Hưởng Những Gì

Nhân viên được đào tạo bài bản và được trao cơ hội để phát triển bản thân và phát huy tối đa sở trường. Khuyến khích làm việc sáng tạo, phát triển độc lập và tự chủ. Môi trường làm việc: an toàn, thân thiện, chuyên nghiệp, năng động. Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH – BHYT – BHTN theo quy định của Nhà nước ngay khi kí hợp đồng. Nhân viên làm việc đủ thâm niên được mua thêm bảo hiểm y tế tự nguyện cho mình và người thân Thu nhập cạnh tranh, ổn định, với các bạn đã có kinh nghiệm trên 1 năm Thỏa thuận thu nhập theo năng lực Thưởng các dịp lễ, Tết, sinh nhật, hiếu, hỷ, ốm đau,....; Du lịch hàng năm cùng công ty, tham gia các chương trình team building hàng quý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Novopharm

