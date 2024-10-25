Tuyển Nhân Viên Kê Toán Thuế thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Novopharm
- Hà Nội: 47BT2 Nguyễn Duy Trinh, Hoàng Liệt, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiểm soát hóa đơn đầu vào, hạch toán hóa đơn đầu vào
Xuất hóa đơn GTGT
Đối chiếu công nợ phải thu phải trả
Kiểm tra tính hợp lệ và hoàn thiện chứng từ
Kê khai thuế theo yêu cầu
Làm việc vs đối tác, cơ quan thuế theo yêu càu
Các công việc khác theo sự phân công
Kiểm soát hóa đơn đầu vào, hạch toán hóa đơn đầu vào
Xuất hóa đơn GTGT
Đối chiếu công nợ phải thu phải trả
Kiểm tra tính hợp lệ và hoàn thiện chứng từ
Kê khai thuế theo yêu cầu
Làm việc vs đối tác, cơ quan thuế theo yêu càu
Các công việc khác theo sự phân công
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán
Nhanh nhẹn, cẩn thận
Có kinh nghiệm là lợi thế
Biết sắp xếp công việc
Tại Công ty TNHH Novopharm Thì Được Hưởng Những Gì
Nhân viên được đào tạo bài bản và được trao cơ hội để phát triển bản thân và phát huy tối đa sở trường. Khuyến khích làm việc sáng tạo, phát triển độc lập và tự chủ.
Môi trường làm việc: an toàn, thân thiện, chuyên nghiệp, năng động.
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH – BHYT – BHTN theo quy định của Nhà nước ngay khi kí hợp đồng. Nhân viên làm việc đủ thâm niên được mua thêm bảo hiểm y tế tự nguyện cho mình và người thân
Thu nhập cạnh tranh, ổn định, với các bạn đã có kinh nghiệm trên 1 năm
Thỏa thuận thu nhập theo năng lực
Thưởng các dịp lễ, Tết, sinh nhật, hiếu, hỷ, ốm đau,....;
Du lịch hàng năm cùng công ty, tham gia các chương trình team building hàng quý.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Novopharm
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI