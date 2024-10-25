Tuyển Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp thu nhập 10 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công ty TNHH MTV Dệt Uyên Trang
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH MTV Dệt Uyên Trang

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 36 Nguyễn Thị Se, Ấp Bàu Sim, Xã Tân Thông Hội, Củ Chi

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Theo dõi kế toán nội bộ công ty;
- Theo dõi số liệu các kho của công ty (kho thành phẩm + nguyên vật liệu)
- Kiểm tra đối chiếu số liệu chi tiết và tổng hợp, sổ sách kế toán
- Theo dõi cân đối được hóa đơn đầu vào, đầu ra
- Báo cáo cho giám đốc về các công việc có liên quan;
- Có thể hỗ trợ các bộ phận khác khi được yêu cầu;

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Đại học trở lên
- Ưu tiên ứng viên đã từng làm kho, thống kê ở các công ty sản xuất...
- Có khả năng giao tiếp tốt ;
- Biết sử dụng Excel, Word ;
- Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc cao, không nói ngọng, trung thực, thật thà;
- Yêu cầu làm việc được ở các bộ phận khác khi được yêu cầu;
- Yêu cầu gắn bó lâu dài;

Tại Công ty TNHH MTV Dệt Uyên Trang Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cạnh tranh theo năng lực (Từ 10 – 13tr);
- Thưởng Lễ, Tết, tăng lương thâm niên hằng năm;
- Phụ cấp tiền cơm
- Tham gia các loại BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật;
- Môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Dệt Uyên Trang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH MTV Dệt Uyên Trang

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 36 Đường số 6, Ấp Bàu Sim, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

