Tuyển Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp thu nhập 10 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH MTV Dệt Uyên Trang
Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 36 Nguyễn Thị Se, Ấp Bàu Sim, Xã Tân Thông Hội, Củ Chi
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
- Theo dõi kế toán nội bộ công ty;
- Theo dõi số liệu các kho của công ty (kho thành phẩm + nguyên vật liệu)
- Kiểm tra đối chiếu số liệu chi tiết và tổng hợp, sổ sách kế toán
- Theo dõi cân đối được hóa đơn đầu vào, đầu ra
- Báo cáo cho giám đốc về các công việc có liên quan;
- Có thể hỗ trợ các bộ phận khác khi được yêu cầu;
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Tốt nghiệp Đại học trở lên
Tại Công ty TNHH MTV Dệt Uyên Trang Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cạnh tranh theo năng lực (Từ 10 – 13tr);
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Dệt Uyên Trang
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
