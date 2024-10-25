Tuyển Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp thu nhập 10 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN FUTURE LIGHT VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/11/2024
CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN FUTURE LIGHT VIỆT NAM

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN FUTURE LIGHT VIỆT NAM

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 105/91 Nguyễn Thị Tú, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Thực hiện hạch toán các nghiệp vụ phát sinh của doanh nghiệp : mua hàng, thu-chi , ghi nhận doanh số bán hàng của doanh nghiệp, các bút toán cuối tháng .. Tính lương cho nhân viên, thực hiện các khoản trích theo lương Kiểm tra tình trạng xuất nhập kho và tồn hàng của kho hàng, lập các phiếu nhập hàng, xuất hàng hoặc hoá đơn mua bán hàng theo quy định. Lập tờ khai thuế, nộp thuế và giấy tờ cần thiết: Tờ khai thuế GTGT , Thuế TNCN, Các thuế phát sinh theo quy định của nhà nước Lập báo cáo tháng , quý , năm một cách chính xác , hợp lý hợp lệ theo quy định Lập dự toán thuế và nộp cho quản lý cấp cao.
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành liên quan đến tài chính, kế toán ,.. Hiểu biết về nghiệp vụ kế toán, chế độ kế toán Cần mẫn , có trách nhiệm với công việc. Thi hành nghiệp vụ chính xác và đúng quy định Kinh nghiệm 1 năm trở lên Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phần mềm kế toán, dùng thành thạo amis kế toán là một lợi thế ).
Tại CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN FUTURE LIGHT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thoả thuận (10-14 triệu). Trao đổi khi phỏng vấn Thưởng lễ, tết, sinh nhật, lương tháng 13 Nghỉ phép, lễ, tết hưởng nguyên lương Tham gia BHXH ngay sau khi kết thúc thử việc Du lịch hàng năm Môi trường trẻ trung, năng động, được đào tạo và hỗ trợ chi phí tham gia các khóa đào tạo phát triển bản thân.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN FUTURE LIGHT VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 105/91 Nguyễn Thị Tú, Khu Phố 3, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

