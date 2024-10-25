Tuyển Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp thu nhập 10 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN FUTURE LIGHT VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: Số 105/91 Nguyễn Thị Tú, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
Thực hiện hạch toán các nghiệp vụ phát sinh của doanh nghiệp : mua hàng, thu-chi , ghi nhận doanh số bán hàng của doanh nghiệp, các bút toán cuối tháng ..
Tính lương cho nhân viên, thực hiện các khoản trích theo lương
Kiểm tra tình trạng xuất nhập kho và tồn hàng của kho hàng, lập các phiếu nhập hàng, xuất hàng hoặc hoá đơn mua bán hàng theo quy định.
Lập tờ khai thuế, nộp thuế và giấy tờ cần thiết: Tờ khai thuế GTGT , Thuế TNCN, Các thuế phát sinh theo quy định của nhà nước
Lập báo cáo tháng , quý , năm một cách chính xác , hợp lý hợp lệ theo quy định
Lập dự toán thuế và nộp cho quản lý cấp cao.
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành liên quan đến tài chính, kế toán ,..
Hiểu biết về nghiệp vụ kế toán, chế độ kế toán
Cần mẫn , có trách nhiệm với công việc.
Thi hành nghiệp vụ chính xác và đúng quy định
Kinh nghiệm 1 năm trở lên
Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phần mềm kế toán, dùng thành thạo amis kế toán là một lợi thế ).
Tại CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN FUTURE LIGHT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập thoả thuận (10-14 triệu). Trao đổi khi phỏng vấn
Thưởng lễ, tết, sinh nhật, lương tháng 13
Nghỉ phép, lễ, tết hưởng nguyên lương
Tham gia BHXH ngay sau khi kết thúc thử việc
Du lịch hàng năm
Môi trường trẻ trung, năng động, được đào tạo và hỗ trợ chi phí tham gia các khóa đào tạo phát triển bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN FUTURE LIGHT VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
