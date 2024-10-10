Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP QUANG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 64 Đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn , Quận Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

– Theo dõi, kiểm tra chi phí phát sinh của từng dự án dựa trên hồ sơ dự toán, quyết toán công trình xây lắp và sản suất

– Theo dõi tiến độ thực hiện của từng dự án.

– Kiểm soát việc tập hợp chứng từ trong quá trình Xây lắp sản xuất. Kiểm tra hóa đơn, chứng từ; hạch toán định khoản.

– Kiểm tra hồ sơ, điều kiện thanh toán, tiến hành thanh toán các hạng mục xây dựng theo đúng quy định.

Sắp xếp, lưu trữ cẩn thận hồ sơ, hóa đơn, chứng từ, dự toán, quyết toán, biên bản nghiệm thu bàn giao...một cách khoa học.

– Lập báo cáo sản xuất, tính giá thành từng công trình xây lắp.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Kế toán, kiểm toán.

– Có kinh nghiệm 3 năm làm kế toán tổng hợp trong lĩnh vực xây lắp và sản xuất

– Có khả năng giải trình số liệu của từng công trình xây lắp và sản xuất

– Hiểu rõ luật , Nghị định, thông tư hướng dẫn

– Hiểu rõ luật Kế toán và các chuẩn mực kế toán Việt Nam

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP QUANG MINH Thì Được Hưởng Những Gì

– Mức lương : 10.000.000 – 15.000.000 VNĐ.

– Thời gian làm việc “ , nghỉ Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết.

– Được làm việc, học tập trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

– Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ ốm, nghỉ phép... theo luật.

– Chế độ phúc lợi: Tham quan, du xuân, sinh nhật, thăm hỏi, thưởng dịp Lễ, Tết và các sự kiện...

– Cơ hội thăng tiến rõ ràng, tạo điều kiện để phát huy tối đa khả năng.

– Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

– Các đãi ngộ khác theo kết quả kinh doanh hoặc chế độ đãi ngộ của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP QUANG MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.