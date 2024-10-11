Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ BILICO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ BILICO
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ BILICO

Kế toán/Kiểm toán/Thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ BILICO

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: a29 ngõ 20 phố Huy Du, Cầu Diễn, Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
- Đánh đơn nhập - xuất hàng, theo dõi nhập - xuất - tồn kho
- Theo dõi và quản lý công nợ
- Xác định, đề xuất lập dự phòng và xử lý những trường hợp công nợ phải thu khó đòi
- Tính lương, báo tăng giảm, theo dõi BHXH
- Tính, trích khấu hao, thực hiện bút toán phân bổ và kết chuyển cuối kỳ
- Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa chi tiết và tổng hợp
- Lập báo cáo định kỳ hàng tháng gửi lên ban giám đốc theo quy định
- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu của cấp trên
- Cân đối đầu ra, đầu vào; Lập báo cáo thuế theo định kỳ và BCTC năm nộp lên cơ quan thuế
- Giải trình trước cơ quan thuế về số liệu, hồ sơ liên quan đến thuế khi có yêu cầu từ cơ quan thuế
- Cung cấp số liệu cho ban giám đốc khi có yêu cầu
- Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ và hồ sơ kế toán đầy đủ, cẩn thận, khoa học.
- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán
- Biết tổng hợp, phân tích báo cáo, thành thạo báo cáo tài chính
- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 3 năm trở lên
- Tốt nghiệp Trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán.
- Sử dụng máy vi tính thành thạo (excel, word...).
- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, cẩn thận, trung thực, gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ BILICO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 10-15 triệu
- Có cơ hội thăng tiến nếu làm việc tốt;
- Được đóng BHXH, BHYT và BHTN theo quy định;
- Có ngày nghỉ phép năm và các ngày nghỉ lễ, tết theo luật định;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ BILICO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ BILICO

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ BILICO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số A29, ngõ 3, ngách 3/10 đường Liên Cơ, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

