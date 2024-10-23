Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo WinEdu làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Các công việc kế toán: Hạch toán; thu thập và lưu trữ đầy đủ chứng từ kế toán liên quan từ các số liệu chi tiết cũng như tổng hợp giữa các phòng ban trong doanh nghiệp. Kiểm tra sự trùng khớp của các số dư cuối kỳ với các báo cáo chứng từ và đảm bảo cân đối số liệu giữa tổng hợp với chi tiết. Quản lý công nợ của doanh nghiệp. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán hàng tháng, hàng quý, hàng năm: phân bổ chi phí trả trước, CCDC, TSCĐ,... Thực hiện các báo cáo, kê khai phát sinh, hàng tháng, hàng quý, hàng năm với cơ quan thuế. Lập và báo cáo định kỳ và hoặc phát sinh lên cấp trên: báo cáo số liệu theo biểu mẫu, báo cáo tài chính, .... Đưa ra đề xuất để cải tiến phương pháp hạch toán và báo cáo. Làm việc với các cơ quan ban ngành liên quan đến kế toán: thuế, ngân hàng, ... Hướng dẫn các kế toán viên xử lý và hạch toán dữ liệu, báo cáo. Kiểm soát thu chi tài chính Thực hiện các công việc khác được giao

