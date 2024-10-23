Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo WinEdu làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo WinEdu
- Hà Nội: Tòa AmericanLink, Số 9 Ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Các công việc kế toán:
Hạch toán; thu thập và lưu trữ đầy đủ chứng từ kế toán liên quan từ các số liệu chi tiết cũng như tổng hợp giữa các phòng ban trong doanh nghiệp.
Kiểm tra sự trùng khớp của các số dư cuối kỳ với các báo cáo chứng từ và đảm bảo cân đối số liệu giữa tổng hợp với chi tiết.
Quản lý công nợ của doanh nghiệp.
Thực hiện các nghiệp vụ kế toán hàng tháng, hàng quý, hàng năm: phân bổ chi phí trả trước, CCDC, TSCĐ,...
Thực hiện các báo cáo, kê khai phát sinh, hàng tháng, hàng quý, hàng năm với cơ quan thuế.
Lập và báo cáo định kỳ và hoặc phát sinh lên cấp trên: báo cáo số liệu theo biểu mẫu, báo cáo tài chính, ....
Đưa ra đề xuất để cải tiến phương pháp hạch toán và báo cáo.
Làm việc với các cơ quan ban ngành liên quan đến kế toán: thuế, ngân hàng, ...
Hướng dẫn các kế toán viên xử lý và hạch toán dữ liệu, báo cáo.
Kiểm soát thu chi tài chính
Thực hiện các công việc khác được giao
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán các trường Đại học.
Nắm chắc kiến thức chuyên môn kế toán.
Am hiểu và thành thạo về thuế và luật thuế.
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong vị trí kế toán tổng hợp.
Giới tính: Nữ
Độ tuổi: 24 đến 35
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo WinEdu Thì Được Hưởng Những Gì
Mức thu nhập hấp dẫn: 10-15 triệu, chi trả công bằng theo năng lực, review nâng lương định kì;
Chế độ đãi ngộ hấp dẫn: bảo hiểm, du lịch, thưởng,...
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, rộng mở;
Được đào tạo bài bản;
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo;
Văn phòng đẹp, trang thiết bị hiện đại.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo WinEdu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
