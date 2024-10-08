Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HÒA PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HÒA PHÁT
- Hà Nội: 936 Bạch Đằng
- Thanh Lương, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 11 - 13 Triệu
Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
Kiểm tra, hạch toán các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
Theo dõi công nợ, quản lý tổng quát công.
Lập báo cáo tài chính theo từng quý, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
Các công việc khác thuộc phần việc kế toán
Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn
Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng excel
Biết sử dụng phần mềm Misa
Năng động, ham học hỏi
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí kế toán tổng hợp
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HÒA PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 11.000.000 - 13.000.000 ( tuyển 05 kế toán, thu nhập sẽ dựa theo vị trí phần hành kế toán)
Hưởng đầy đủ chế độ BHXH
Thưởng lễ, tết, sinh nhật ...
Xét tăng lương theo năng lực
Đi làm từ thứ 2 - thứ 7 ( Thứ 7 làm sáng)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HÒA PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
