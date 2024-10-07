Tuyển Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp thu nhập 12 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH ĐẠT HIỂN
- Hồ Chí Minh: 82 đường 36 Khu Dân Cư Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 13 Triệu
Chuẩn bị, kiểm tra, quản lý các chứng từ kế toán của công ty;
Lập báo cáo tài chính và báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý, hàng năm; hỗ trợ công ty nộp thuế
đúng thời hạn;
Quyết toán thuế cuối năm.
Theo dõi và xử lý công nợ của công ty trong và ngoài nước;
Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, tài sản cố định, thuế GTGT và nghiệp vụ khác;
Kiểm tra và điều phối việc thanh toán các khoản phát sinh qua ngân hàng, cập nhật số dư tài
khoản ngân hàng;
Quản lý hồ sơ nhân sự doanh nghiệp nhỏ
Giải quyết các vấn đề phát sinh có liên quan.
Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Tài chính - Kế toán.
Biêt tiếng Anh mức độ đọc hiểu, viết email.
Đã có kinh nghiệm làm Kế toán tổng hợp 3 năm trở lên và biết quyết toán thuế.
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm kế toán thông dụng, MISA.
Làm việc tại địa chỉ: 82 đường 36 Khu Dân Cư Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP.HCM
Tại CÔNG TY TNHH ĐẠT HIỂN Thì Được Hưởng Những Gì
BHXH + BHYT + BHTN theo qui định NN
Nghỉ Lễ, Tết theo qui định NN
Thời gian làm việc 8h/ngày, thứ 2 – thứ 6. Nghỉ T7-CN.
Thưởng T13 + Thưởng cuối năm
Du lịch
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẠT HIỂN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
