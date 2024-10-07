Tuyển Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp thu nhập 12 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 12 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 82 đường 36 Khu Dân Cư Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 13 Triệu

Chuẩn bị, kiểm tra, quản lý các chứng từ kế toán của công ty;

Lập báo cáo tài chính và báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý, hàng năm; hỗ trợ công ty nộp thuế đúng thời hạn;

Quyết toán thuế cuối năm.

Theo dõi và xử lý công nợ của công ty trong và ngoài nước;

Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, tài sản cố định, thuế GTGT và nghiệp vụ khác;

Kiểm tra và điều phối việc thanh toán các khoản phát sinh qua ngân hàng, cập nhật số dư tài khoản ngân hàng;

Quản lý hồ sơ nhân sự doanh nghiệp nhỏ

Giải quyết các vấn đề phát sinh có liên quan.

Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Tài chính - Kế toán.

Biêt tiếng Anh mức độ đọc hiểu, viết email.

Đã có kinh nghiệm làm Kế toán tổng hợp 3 năm trở lên và biết quyết toán thuế.

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm kế toán thông dụng, MISA.

Làm việc tại địa chỉ: 82 đường 36 Khu Dân Cư Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP.HCM

Tại CÔNG TY TNHH ĐẠT HIỂN Thì Được Hưởng Những Gì

BHXH + BHYT + BHTN theo qui định NN

Nghỉ Lễ, Tết theo qui định NN

Thời gian làm việc 8h/ngày, thứ 2 – thứ 6. Nghỉ T7-CN.

Thưởng T13 + Thưởng cuối năm

Du lịch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẠT HIỂN

