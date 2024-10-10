Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÂN ĐẠI DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: New Ocean Group - 43 Nguyễn Hy Quang, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa

Kế toán/Kiểm toán/Thuế

• Quản lý và kiểm tra hoa hồng, Kpis của Khối kinh doanh;

• Hạch toán thu nhập, chi phí; tài sản cố định, chi phí trả trước, chi phí phải trả, phải thu khác, phải trả khác;

• Kế toán tiền mặt, ngân hàng: lập chứng từ thu, chi;

• Tính lương kinh doanh hàng tháng cho nhân viên;

• Báo cáo thuế;

• Lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định;

• Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu và các báo cáo giải trình chi tiết;

• Lập báo cáo quản trị theo tuần, tháng, quý, năm hoặc khi có yêu cầu từ BGĐ

• Các công việc khác được phân công bởi Trưởng phòng Kế toán

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán;

• Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm ở vị trí tương đương;

• Kỹ năng lập, phân tích và tổng hợp báo cáo;

• Có khả năng tổ chức, triển khai công việc độc lập và quản lý thời gian tốt;

• Chịu được áp lực công việc;

• Am hiểu, nắm vững và thường xuyên cập nhật quy định phát luật về Kế toán.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÂN ĐẠI DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: 10.000.000đ + lương kinh doanh (Thu nhập 13-15tr/tháng)

• Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, năng động và nhiệt huyết.

• Thu nhập ổn định, mức hoa hồng hấp dẫn.

• Có cơ hội thăng tiến

• Hưởng các chế độ theo quy định của Luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÂN ĐẠI DƯƠNG

