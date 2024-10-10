Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÂN ĐẠI DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÂN ĐẠI DƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/10/2024
Kế toán/Kiểm toán/Thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÂN ĐẠI DƯƠNG

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: New Ocean Group

- 43 Nguyễn Hy Quang, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

• Quản lý và kiểm tra hoa hồng, Kpis của Khối kinh doanh;
• Hạch toán thu nhập, chi phí; tài sản cố định, chi phí trả trước, chi phí phải trả, phải thu khác, phải trả khác;
• Kế toán tiền mặt, ngân hàng: lập chứng từ thu, chi;
• Tính lương kinh doanh hàng tháng cho nhân viên;
• Báo cáo thuế;
• Lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định;
• Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu và các báo cáo giải trình chi tiết;
• Lập báo cáo quản trị theo tuần, tháng, quý, năm hoặc khi có yêu cầu từ BGĐ
• Các công việc khác được phân công bởi Trưởng phòng Kế toán

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán;
• Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm ở vị trí tương đương;
• Kỹ năng lập, phân tích và tổng hợp báo cáo;
• Có khả năng tổ chức, triển khai công việc độc lập và quản lý thời gian tốt;
• Chịu được áp lực công việc;
• Am hiểu, nắm vững và thường xuyên cập nhật quy định phát luật về Kế toán.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÂN ĐẠI DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: 10.000.000đ + lương kinh doanh (Thu nhập 13-15tr/tháng)
• Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, năng động và nhiệt huyết.
• Thu nhập ổn định, mức hoa hồng hấp dẫn.
• Có cơ hội thăng tiến
• Hưởng các chế độ theo quy định của Luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÂN ĐẠI DƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 4B tòa nhà SGR Building, 167-169 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

