Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIS DIGITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 9, Tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

- Đảm nhiệm tất cả các công việc ghi chép sổ sách kế toán các hoạt động diễn ra hàng ngày;

- Phát hành, kiểm tra, kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán nội bộ và luân chuyển theo đúng trình tự;

- Hạch toán các chứng từ kế toán nội bộ;

- Lưu giữ các chứng từ nội bộ một cách khoa học, và an toàn;

- Theo dõi, kiểm tra, kiểm soát đối chiếu đầu ra/đầu vào, dòng tiền theo từng dự án. Từ đó tư vấn cho giám đốc điều hành ra các quyết định đúng đắn và kịp thời;

- Báo cáo quản trị dòng tiền, kế hoạch chi phí dự án;

- Quản trị chi phí rà soát;

- Thực hiện các phần việc liên quan công nợ khách hàng, nhà cung cấp nước ngoài, thuế nhà thầu;

- Phối hợp với các bộ phận/phòng ban liên quan trong Công ty trong việc chuẩn bị hồ sơ thầu, soạn thảo hợp đồng với khách hàng/nhà cung cấp để đảm bảo các điều khoản về thanh toán/tài chính tuân thủ theo quy định;

- Tham gia lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị và các công ty con;

- Làm việc dưới sự phân công của cán bộ quản lý trực tiếp và BGĐ.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp HV Tài chính, ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Thương mại chuyên ngành có liên quan;

- >= 4 kinh nghiệm kế toán, hiểu biết và kinh nghiệm thuế, xây dựng quy trình tài chính kế toán hiện đại;

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm đã từng tham gia dự án CNTT.

- Ứng viên có khả năng giao tiếp tốt

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

- Có tinh thần học hỏi và nâng cao trình độ bản thân.

- Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, tư duy tốt.

- Có khả năng truyền đạt rõ ràng, rành mạch, giọng nói dễ nghe, lưu loát.

- Trình độ Tiếng Anh : Nghe nói, đọc viết tốt là một lợi thế.

- Có kỹ năng soạn thảo, trình bày văn bản tốt.

- Có khả năng quản lý, lập kế hoạch tốt.

- Trung thực, cẩn thận, khả năng bao quát và kỹ năng xử lý tình huống tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIS DIGITAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp với đội ngũ chuyên gia am hiểu và giàu kinh nghiệm;

- Có cơ hội làm việc nhiều với các đối tác nước ngoài lớn, các công ty đa quốc gia;

- Lương thưởng xứng đáng theo năng lực, thưởng ngày lễ 2/9, 30/4, 1/5, ,.. theo tình hình kinh doanh của công ty;

- Môi trường trẻ trung, năng động: Teambuilding hàng năm, Olympic kỉ niệm ngày thành lập công ty, Year End Party, MasterChef dịp 08/03, 20/10, hoạt động thể thao hấp dẫn chiều thứ 5 hàng tuần, (CLB Bóng đá, CLB Bóng sọt nữ)... và một số hoạt động khác nữa;

- Hưởng đầy đủ BHXH và các chế độ chính sách khác theo quy định của Bộ Luật lao động và công ty;

- Được thoả sức sáng tạo và triển khai các ý tưởng mới;

- Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng, đào tạo nâng cao chuyên môn trong nước và nước ngoài;

- Được đào tạo bài bản về quy trình, công nghệ và các kiến thức cần thiết cho công việc;

- Thưởng cuối năm, thưởng dự án, thưởng hiệu suất,.. theo thành tích công việc.

