Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG PHÚC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 77/264/21 Âu cơ, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Thực hiện khai báo báo thuế định kỳ hàng Quý, hỗ trợ chuẩn bị quyết toán thuế năm Kiểm tra việc thu thập hóa đơn đầu vào đầy đủ, đúng hạn Kiểm tra tính hợp lý các hóa đơn chứng từ, hạch toán tất cả hóa đơn, chi phí đầu vào Khai báo cáo thuế hàng Quý Phối hợp kế toán bán hàng để kiểm tra phê duyệt phát hành hóa đơn GTGT bán hàng hàng ngày Xuất hóa đơn GTGT bán hàng Xử lý các trường hợp hóa đơn đầu ra có sai sót Trực tiếp làm việc với Cơ quan Thuế, BHXH khi có yêu cầu Hoàn thiện chứng từ nhập khẩu với ngân hàng Nhập chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ và chứng từ trên phần mềm Kiểm kê hàng hóa, quản lý tồn kho Lập phiếu thu, phiếu chi tiền mặt, ngân hàng Thực hiện các công việc về Lương, BHXH Tham gia làm hợp đồng cùng bộ phận kinh doanh Phối hợp với bộ phận kinh doanh thu hồi công nợ khách hàng Lập báo cáo thu chi hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng Phối hợp với bộ phận kho kiểm kê hàng hóa định kỳ hàng tháng

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 3 năm kinh nghiệm Ưu tiên Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính Sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính: Word, Excel, Powerpoint. Có kiến thức về các quy định kế toán, thuế của pháp luật. Thông thạo các phần mềm kế toán Khả năng đọc hiểu, cập nhật các quy định mới liên quan Kế toán, Thuế Có tư duy logic, phát hiện rủi ro và giải quyết vấn đề Trung thực, ngăn nắp, tỉ mỉ Có nhu cầu gắn bó lâu dài với công ty

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 9-15 triệu (thỏa thuận tùy theo năng lực) Hỗ trợ tiền ăn trưa. Thưởng lễ tết, làm việc tốt. Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định của Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG PHÚC

