Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG PHÚC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG PHÚC
- Hà Nội: Số 77/264/21 Âu cơ, Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Thực hiện khai báo báo thuế định kỳ hàng Quý, hỗ trợ chuẩn bị quyết toán thuế năm
Kiểm tra việc thu thập hóa đơn đầu vào đầy đủ, đúng hạn
Kiểm tra tính hợp lý các hóa đơn chứng từ, hạch toán tất cả hóa đơn, chi phí đầu vào Khai báo cáo thuế hàng Quý
Phối hợp kế toán bán hàng để kiểm tra phê duyệt phát hành hóa đơn GTGT bán hàng hàng ngày
Xuất hóa đơn GTGT bán hàng
Xử lý các trường hợp hóa đơn đầu ra có sai sót
Trực tiếp làm việc với Cơ quan Thuế, BHXH khi có yêu cầu
Hoàn thiện chứng từ nhập khẩu với ngân hàng
Nhập chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ và chứng từ trên phần mềm
Kiểm kê hàng hóa, quản lý tồn kho
Lập phiếu thu, phiếu chi tiền mặt, ngân hàng
Thực hiện các công việc về Lương, BHXH
Tham gia làm hợp đồng cùng bộ phận kinh doanh
Phối hợp với bộ phận kinh doanh thu hồi công nợ khách hàng
Lập báo cáo thu chi hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng
Phối hợp với bộ phận kho kiểm kê hàng hóa định kỳ hàng tháng
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 3 năm kinh nghiệm
Ưu tiên Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính
Sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính: Word, Excel, Powerpoint.
Có kiến thức về các quy định kế toán, thuế của pháp luật.
Thông thạo các phần mềm kế toán
Khả năng đọc hiểu, cập nhật các quy định mới liên quan Kế toán, Thuế
Có tư duy logic, phát hiện rủi ro và giải quyết vấn đề
Trung thực, ngăn nắp, tỉ mỉ
Có nhu cầu gắn bó lâu dài với công ty
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản từ 9-15 triệu (thỏa thuận tùy theo năng lực)
Hỗ trợ tiền ăn trưa.
Thưởng lễ tết, làm việc tốt.
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định của Nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG PHÚC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
