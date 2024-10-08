Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty TNHH Du Lịch và Sự Kiện GOLA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty TNHH Du Lịch và Sự Kiện GOLA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Du Lịch và Sự Kiện GOLA
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Công ty TNHH Du Lịch và Sự Kiện GOLA

Kế toán/Kiểm toán/Thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại Công ty TNHH Du Lịch và Sự Kiện GOLA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 03 Đội Cung, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của chứng từ kế toán đảm bảo tuân thủ chế độ kế toán/ tài chính/ thuế hiện hành, kiểm tra việc tuân thủ quy định thanh toán của công ty. Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hằng ngày và định kỳ. Lập các bút toán kế toán tổng hợp định kỳ. Theo dõi, đối chiếu công nợ phải thu, phải trả và các khoản tạm ứng nhân viên. Kiểm tra đối chiếu số liệu chi tiết và tổng hợp. Báo cáo thuế định kỳ (GTGT, TNCN, TNDN). Lập báo cáo tài chính. Lập các báo cáo nội bộ theo yêu cầu quản lý của KTT và Ban Giám Đốc. Lập các báo cáo gửi các cơ quan hữu quan theo quy định. In sổ sách và lưu trữ chứng từ kế toán đầy đủ theo quy định. Xuất hóa đơn VAT. Một số công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của chứng từ kế toán đảm bảo tuân thủ chế độ kế toán/ tài chính/ thuế hiện hành, kiểm tra việc tuân thủ quy định thanh toán của công ty.
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hằng ngày và định kỳ.
Lập các bút toán kế toán tổng hợp định kỳ.
Theo dõi, đối chiếu công nợ phải thu, phải trả và các khoản tạm ứng nhân viên.
Kiểm tra đối chiếu số liệu chi tiết và tổng hợp.
Báo cáo thuế định kỳ (GTGT, TNCN, TNDN).
Lập báo cáo tài chính.
Lập các báo cáo nội bộ theo yêu cầu quản lý của KTT và Ban Giám Đốc.
Lập các báo cáo gửi các cơ quan hữu quan theo quy định.
In sổ sách và lưu trữ chứng từ kế toán đầy đủ theo quy định.
Xuất hóa đơn VAT.
Một số công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tư duy logic, phản ứng linh hoạt, tiếp thu nhanh và mạnh dạn chia sẻ ý kiến, quan điểm cá nhân. Tốt nghiệp cao đẳng, hoặc đại học chuyên ngành kế toán. Kinh nghiệm ít nhất 3 năm trong lĩnh vực kế toán tổng hợp.. Có kinh nghiệm làm kế toán trong lĩnh vực du lịch là 1 lợi thế. Cẩn thận,trách nhiệm, và có khả năng làm việc theo nhóm.
Có tư duy logic, phản ứng linh hoạt, tiếp thu nhanh và mạnh dạn chia sẻ ý kiến, quan điểm cá nhân.
Tốt nghiệp cao đẳng, hoặc đại học chuyên ngành kế toán.
Kinh nghiệm ít nhất 3 năm trong lĩnh vực kế toán tổng hợp..
Có kinh nghiệm làm kế toán trong lĩnh vực du lịch là 1 lợi thế.
Cẩn thận,trách nhiệm, và có khả năng làm việc theo nhóm.

Tại Công ty TNHH Du Lịch và Sự Kiện GOLA Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương hấp dẫn + thưởng
- Thưởng: Theo hiệu quả công việc và KPI được giao, không giới hạn thu nhập
- Có đủ các BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Pháp luật
- Du lịch hàng năm
- Quà tặng: Sinh nhật, tour du lịch dành cho người thân, Tết Thiếu Nhi, Tết Trung Thu
- Thưởng lễ tết: Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4, 02/09, Tết Dương Lịch
- Thưởng Lương tháng 13,14,15
- Chế độ chăm sóc sức khỏe, nghỉ định kỳ, nghỉ ốm, nghỉ thay sản,...
- Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài
- Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ hàng năm
- Được học tập, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn; tham dự hội nghị, hội thảo liên quan đến chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Du Lịch và Sự Kiện GOLA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Du Lịch và Sự Kiện GOLA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 8B Trần Phú , phường 4, quận 5, TP. Hồ Chí MInh

