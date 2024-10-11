Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty TNHH D.Ragoon làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty TNHH D.Ragoon làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH D.Ragoon
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
Công ty TNHH D.Ragoon

Kế toán/Kiểm toán/Thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại Công ty TNHH D.Ragoon

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa AC Building, ngõ 78 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phụ trách kiểm soát các hoạt động hạch toán của công ty: doanh thu, chi phí, thuế, công nợ,...
- Quản lý thanh toán tạm ứng, lập bảng phân bổ và hạch toán chi phí tiền lương, hạch toán các khoản BHXH...;
- Tính giá vốn hàng bán và cho thuê;
- Tính toán khấu hao tài sản cố định, theo dõi và lập chứng từ;
- Lập chứng từ thanh toán, nhập liệu, theo dõi và kiểm soát chứng từ đầu vào - đầu ra;
- Thực hiện các bút toán tổng hợp, lập các báo cáo tài chính định kỳ và đột xuất.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế Toán - Kiểm Toán.
- Có 04 năm kinh nghiệm trong vị trí kế toán tổng hợp.
- Có kinh nghiệm làm báo cáo tài chính, thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Khả năng chịu áp lực tốt, phân tích, giải quyết vấn đề, quản lý công việc tốt.
- Trung thực, cẩn trọng, làm việc tỉ mỉ với các con số.
- Có định hướng gắn bó làm việc lâu dài cùng Công ty.

Tại Công ty TNHH D.Ragoon Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực, review xét tăng lương 1 năm 1 lần.
- Lương tháng 13, thưởng cuối năm, thưởng các dịp lễ Tết (02/9, 30/4, 01/5, Trung Thu,...) thưởng dịp đặc biệt (Sinh nhật, kết hôn, sinh con,...) kèm các quà Tặng dưới nhiều hình thức khác nhau.
- Khám sức khỏe định kỳ, đóng BHXH theo chế độ nhà nước ban hành.
- Tham gia các sự kiện, hoạt động thể thao, du lịch hè, teambuilding với công ty 2 lần 1 năm.
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.
- Khu vực pantry Free đồ ăn vặt, nước uống.
- Thời gian làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6, nghỉ T7, CN.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH D.Ragoon

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH D.Ragoon

Công ty TNHH D.Ragoon

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà công nghệ AC, số 3, ngõ 78, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

