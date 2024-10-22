Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 95 - 97 Lê Duẩn, Cửa Nam, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Công ty TNHH NR Greenlines Logistics

Chịu trách nhiệm về hoạt động tài chính kế toán. Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam & theo luật định Lập báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng, quý phục vụ công tác quản trị; Phân tích và giải trình số liệu báo cáo khi được yêu cầu. Theo dõi, hạch toán, kiểm tra, đôn đốc công nợ phải thu của khách hàng, tạm ứng của nhân viên; Theo dõi, hạch toán, kiểm tra, thanh toán công nợ phải trả NCC. Đối chiếu, xuất hóa đơn dịch vụ gửi khách hàng Theo dõi, tổng hợp sổ quỹ tiền mặt, ngân hàng theo tuần Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên Thời gian làm việc: T2-T6 (8H30 - 17H30)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành TCKT;

- Thành thạo Ms Office và các phần mềm kế toán;

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán.

01 năm kinh nghiệm

- Nắm vững các quy định của NN liên quan đến kế toán, thuế...

- Cẩn thận, chủ động trong công việc, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt, có khả năng bao quát công việc, kỹ năng xử lý tình huống, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trưởng năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến; Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc; Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và của Công ty; Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên tại Công ty; Thưởng các dịp Lễ lớn, lương tháng thứ 13, thưởng đột xuất theo hiệu quả công việc: Thưởng cuối năm, thâm niên, đóng góp vào kết quả chung của Công ty. Công ty thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu thể thao như bóng đá, … cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT

