Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY TNHH TMDV ĐỨC HẬU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 320 Bến Vân Đồn, Phường 2, Quận 4

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhập liệu, kiểm tra, kiểm soát, đối chiếu hàng hóa xuất - nhập - tồn; Chịu trách nhiệm cập nhật, quản lý và kiểm tra chứng từ, hóa đơn; Kê khai thuế, lập tờ khai thuế, cáo thuế hàng tháng, quý, năm; Lập báo cáo tài chính hàng quý, năm; Kiểm tra, theo dõi công nợ và thực hiện các báo cáo kết chuyển hàng tháng, hàng quý; Theo dõi về quá trình đối chiếu tài khoản được ủy quyền; Quản lý các giao dịch với ngân hàng và giám sát các thủ tục ghi nhận dữ liệu; Các công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc; Trao đổi cụ thể thêm khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học thuộc chuyên ngành kế toán, tài chính, hoặc các chuyên ngành có liên quan; Độ tuổi: ưu tiên 1999 - 1990; Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán; Biết cách tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công; Năng động, sáng tạo có tư duy logic, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt; Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).

Tại CÔNG TY TNHH TMDV ĐỨC HẬU Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp; Được cung cấp các trang thiết bị cần thiết để nâng cao hiệu quả làm việc; Được đào tạo nghiệp vụ cần thiết phục vụ cho công việc; Xét thưởng và tăng lương xứng đáng theo năng lực; Cơ hội thăng tiến cho những nhân sự tâm huyết, năng lực chuyên môn tốt và mong muốn gắn bó cùng phát triển sự nghiệp bền vững với sự lớn mạnh của Công ty; Phúc lợi: Được đóng BHXH, BHYT và BHTN theo quy định của Bộ Luật lao động; Nghỉ lễ, tết theo quy định Bộ Luật Lao động hiện hành và Quy định Công ty; Teambuilding du lịch hàng năm theo chế độ công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TMDV ĐỨC HẬU

