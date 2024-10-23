Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY CỔ PHẦN FILLER MASTERBATCH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 73 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Thực hiện công tác điều phối vận tải. Thực hiện khai báo hải quan, hoàn thành các thủ tục cần thiết để thông quan hàng xuất khẩu và nhập khẩu. Kiểm tra hồ sơ, khai báo, thông quan hàng nhập khẩu, làm các thủ tục cần thiết (đổi lệnh, gia hạn....) để kéo hàng. Lập báo cáo tiến độ thông quan hàng xuất, kéo hàng nhập, báo cáo hạn freetime để hạn chế chi phí phát sinh. Chốt công nợ hàng tháng. Làm các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn/chuyên môn: Cao đẳng trở lên chuyển ngành Xuất nhập khẩu hoặc liên quan. Trình độ ngoại ngữ: Thành thạo ít nhất một ngoại ngữ (tiếng Anh). Kỹ năng: Giải quyết vấn đề. Có kinh nghiệm điều xe Yêu cầu khác (nếu có) Hiểu biết sâu về luật pháp, thủ tục hải quan, thủ tục tòa án, các tiền lệ, quy định của chính phủ, quy trình xử lý hoá đơn, chứng từ và quy tắc khác.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FILLER MASTERBATCH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực. Được xem xét, đánh giá, điều chỉnh lương theo định kỳ. Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến. Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên. Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc. Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FILLER MASTERBATCH

