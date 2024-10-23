Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 39A Ngô Quyền, Hàng Bài, Hà Nội., Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Kiểm tra chứng từ hàng hóa xuất nhập khẩu (Invoice, PK list, Bill, CO...) từ phía khách hàng, kiểm tra tên hàng, mã HS code,... thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa. Chuẩn bị bộ chứng từ để đính kèm lên hệ thống hải quan. Lên tờ khai và truyền tờ khai trên phần mềm ECUSS VINACSS (ưu tiên có kinh nghiệm khai báo các loại hình tờ khai hàng gia công, sản xuất xuất khẩu, DN chế xuất). Theo dõi quá trình thông quan, phối hợp với đội hiện trường/hải quan để làm thông quan tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu, phối hợp với team truck để sắp xếp kế hoạch giao hàng/đóng hàng cho khách hàng. Nhập liệu thông tin tờ khai hàng ngày trên bảng theo dõi hàng hóa và nhập liệu thông tin tờ khai trên phần mềm nội bộ công ty (ELSA). Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

Kiểm tra chứng từ hàng hóa xuất nhập khẩu (Invoice, PK list, Bill, CO...) từ phía khách hàng, kiểm tra tên hàng, mã HS code,... thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa. Chuẩn bị bộ chứng từ để đính kèm lên hệ thống hải quan.

Lên tờ khai và truyền tờ khai trên phần mềm ECUSS VINACSS (ưu tiên có kinh nghiệm khai báo các loại hình tờ khai hàng gia công, sản xuất xuất khẩu, DN chế xuất).

(ưu tiên có kinh nghiệm khai báo các loại hình tờ khai hàng gia công, sản xuất xuất khẩu, DN chế xuất)

Theo dõi quá trình thông quan, phối hợp với đội hiện trường/hải quan để làm thông quan tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu, phối hợp với team truck để sắp xếp kế hoạch giao hàng/đóng hàng cho khách hàng.

Nhập liệu thông tin tờ khai hàng ngày trên bảng theo dõi hàng hóa và nhập liệu thông tin tờ khai trên phần mềm nội bộ công ty (ELSA).

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan. Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương. Am hiểu thủ tục hải quan, thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa, chính sách pháp luật hải quan, chính sách thuế xuất nhập khẩu các loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, DN chế xuất. Ngoại ngữ: giao tiếp cơ bản, đọc hiểu chứng từ, có thể sử dụng email bằng Tiếng Anh.

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan.

Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương.

Am hiểu thủ tục hải quan, thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa, chính sách pháp luật hải quan, chính sách thuế xuất nhập khẩu các loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, DN chế xuất.

Ngoại ngữ: giao tiếp cơ bản, đọc hiểu chứng từ, có thể sử dụng email bằng Tiếng Anh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Gói đãi ngộ cạnh tranh với mức thu nhập hấp dẫn (10-15tr) cùng chính sách nâng lương linh hoạt theo năng lực và review hàng năm.

• Lương tháng 13 + quà + thưởng hấp dẫn trực tiếp từ lợi nhuận Công ty, 6 khoản thưởng cho các ngày Lễ khác trong năm.

• Thưởng dự án, thưởng nóng, thưởng bình bầu nhân viên xuất sắc hàng tháng, thưởng thi đua,... Hàng chục giải thưởng khác nhau giúp tạo động lực cho nhân viên.

• Thưởng quỹ phòng.

• Thời gian làm việc: thứ 2 đến thứ 6 (8h-17h30); thứ 7 (8h-11h30) (Làm online 2 sáng thứ 7).

• Miễn phí gửi xe.

b. Môi trường chuyên nghiệp, cởi mở, trao quyền và đề cao sự sáng tạo

• Làm việc cùng đội ngũ quản lý, manager hỗ trợ sát sao, nhiệt tình.

• Văn phòng làm việc hiện đại với không gian mở; môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo và phát triển.

• Được trao quyền chủ động trong công việc, làm chủ công việc và khuyến khích tạo ra sân chơi riêng của mình.

• Khuyến khích các ý tưởng sáng tạo, đổi mới.

c. Tập trung hỗ trợ sự phát triển cá nhân

• Được tư vấn, đồng hành và hỗ trợ phát triển sự nghiệp cùng với hệ thống career path (phát triển theo hướng chuyên gia hoặc hướng quản lý).

• Chính sách hỗ trợ các hoạt động học tập, phát triển bản thân: các chương trình đào tạo nội bộ, cử cán bộ đi học, Semina ... do công ty chi trả.

d. Quan tâm đặc biệt tới nhân viên

• Được hưởng toàn bộ các quyền lợi theo Luật lao động ban hành về chế độ tham gia bảo hiểm xã hội, nghỉ lễ, nghỉ phép năm.

• Được hưởng các chế độ đãi ngộ theo thâm niên.

• Sinh nhật được hưởng 1 ngày nghỉ nguyên lương.

• Các hoạt động văn hóa, giải trí phong phú: Du lịch, teambuilding, ngày hội sinh nhật công ty tại các địa điểm du lịch.

• Ngoài ra, bạn sẽ được tham gia nhiều hoạt động thú vị như: Office happy hours, team outings...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin