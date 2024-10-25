Tuyển Nhân Viên Khai Báo Hải Quan thu nhập 10 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Khai Báo Hải Quan thu nhập 10 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH TNK VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
CÔNG TY TNHH TNK VIỆT NAM

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH TNK VIỆT NAM

Mức lương
10 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: The Manor, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

- Theo dõi hợp đồng vận chuyển
- Làm việc với hãng tàu để đặt chỗ cho lô hàng (booking)
- Chuẩn bị và kiểm tra chứng từ xuất nhập khẩu: Bill, Invoice, Packing List, PO/Contract,...
- Kiểm tra mã HS, thuế và thủ tục xuất khẩu cho các mặt hàng
- Xin các loại giấy phép xuất nhập khẩu liên quan đến lô hàng: Phyto, Fumi, CO,...
- Lập tờ khai hải quan trên Hệ thống hải quan điện tử
- Kiểm tra tính hợp lệ của các loại chứng từ, kiểm tra thông tin trên chứng từ không có sai sót
- Liên hệ với đối tác tại nước ngoài, hãng tàu và khách hàng để đảm bảo tiến trình đóng chuyển hàng được thực hiện đúng hạn
- Chuẩn bị tài liệu gốc để nộp cho các cơ quan liên quan
- Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến giao, nhận hàng hóa, vấn đề vận tải, kho bãi...
- Lưu trữ, phân loại và sắp xếp các chứng từ một cách khoa học, có hệ thống tổ chức
- Cập nhật thông tin mới về điều lệ, điều luật liên quan đến ngành xuất khẩu
- Thực hiện các nhiệm vụ khác phân công từ trưởng phòng

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên đã có kinh nghiệm
- Am hiểu các chính sách xuất khẩu, các quy trình làm thủ tục Hải Quan cho các lô hàng xuất khẩu.
- Kỹ năng đàm phán, phẩm chất trung thực, tỉ mỉ, cẩn thận để đảm bảo tính chính xác.
- Sử dụng phần mềm ECUS, VNACCS
- Tiếng Anh tốt

Tại CÔNG TY TNHH TNK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 10 triệu – 16 triệu (Thỏa thuận theo kinh nghiệm)
- Thưởng doanh thu đơn hàng
- Chế độ tăng lương, tăng bậc hàng năm, Thưởng tháng 13...
- Nghỉ phép năm, nghỉ lễ theo quy định
- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và của Công ty
- Được tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí khác do Công ty tổ chức
- Có cơ hội công tác mở rộng kiến thức và tư duy

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TNK VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TNK VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH TNK VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 19 phố Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-khai-bao-hai-quan-thu-nhap-10-16-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job230944
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TNK VIỆT NAM
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH TNK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MAEDA KOSEN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH MAEDA KOSEN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH MAEDA KOSEN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Software Engineer Công ty Cổ phần PhenikaaX làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD Công ty Cổ phần PhenikaaX
Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
8 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NIỀM TIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NIỀM TIN
12 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH MINH TRÍ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu CÔNG TY TNHH MINH TRÍ VIỆT NAM
Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Dịch vụ Visa Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Dịch vụ Visa Toàn Cầu
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Giáo Dục Và Du Lịch Ngày Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Giáo Dục Và Du Lịch Ngày Mai
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ LỮ HÀNH QUỐC TẾ BẠCH KIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ LỮ HÀNH QUỐC TẾ BẠCH KIM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Thu ngân Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1,100 USD Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
600 - 1,100 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần CPT Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần CPT Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý kinh doanh Thời Trang Adidas - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Phượng Hoàng làm việc tại Hà Nội thu nhập 2,500 - 3,500 USD Thời Trang Adidas - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Phượng Hoàng
2,500 - 3,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TSAN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TSAN GROUP
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty TNHH Ngô Hoàng làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu Công Ty TNHH Ngô Hoàng
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh Domain/Hosting/Server Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Thương mại Techviet làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Thương mại Techviet
500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 USD CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM
16 - 20 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing Charles Wembley (S.e.a) CO., Pte. LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Charles Wembley (S.e.a) CO., Pte. LTD.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Charles Wembley (S.e.a) CO., Pte. LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu Charles Wembley (S.e.a) CO., Pte. LTD.
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiểm toán viên Công Ty Cổ Phần Nhựa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 700 USD Công Ty Cổ Phần Nhựa Hà Nội
400 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CUNG CẤP GIẢI PHÁP DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (Vivas) làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH CUNG CẤP GIẢI PHÁP DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (Vivas)
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 780 - 1000 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Long
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing Page Group Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Page Group Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Engineer O-Well Vietnam Co.,ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận O-Well Vietnam Co.,ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Chuỗi Cung Ứng Quốc Tế Hml làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Chuỗi Cung Ứng Quốc Tế Hml
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý kinh doanh Thời Trang Adidas - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Phượng Hoàng làm việc tại Hà Nội thu nhập 2,500 - 3,500 USD Thời Trang Adidas - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Phượng Hoàng
2,500 - 3,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty TNHH THACO AUTO làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD Công Ty TNHH THACO AUTO
500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công ty Cổ phần Kombo làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Kombo
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần AIPT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty Cổ phần AIPT Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý Công ty TNHH Playpixel làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Playpixel
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm