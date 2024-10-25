Tuyển Nhân Viên Khai Báo Hải Quan thu nhập 10 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: The Manor, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

- Theo dõi hợp đồng vận chuyển

- Làm việc với hãng tàu để đặt chỗ cho lô hàng (booking)

- Chuẩn bị và kiểm tra chứng từ xuất nhập khẩu: Bill, Invoice, Packing List, PO/Contract,...

- Kiểm tra mã HS, thuế và thủ tục xuất khẩu cho các mặt hàng

- Xin các loại giấy phép xuất nhập khẩu liên quan đến lô hàng: Phyto, Fumi, CO,...

- Lập tờ khai hải quan trên Hệ thống hải quan điện tử

- Kiểm tra tính hợp lệ của các loại chứng từ, kiểm tra thông tin trên chứng từ không có sai sót

- Liên hệ với đối tác tại nước ngoài, hãng tàu và khách hàng để đảm bảo tiến trình đóng chuyển hàng được thực hiện đúng hạn

- Chuẩn bị tài liệu gốc để nộp cho các cơ quan liên quan

- Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến giao, nhận hàng hóa, vấn đề vận tải, kho bãi...

- Lưu trữ, phân loại và sắp xếp các chứng từ một cách khoa học, có hệ thống tổ chức

- Cập nhật thông tin mới về điều lệ, điều luật liên quan đến ngành xuất khẩu

- Thực hiện các nhiệm vụ khác phân công từ trưởng phòng

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên đã có kinh nghiệm

- Am hiểu các chính sách xuất khẩu, các quy trình làm thủ tục Hải Quan cho các lô hàng xuất khẩu.

- Kỹ năng đàm phán, phẩm chất trung thực, tỉ mỉ, cẩn thận để đảm bảo tính chính xác.

- Sử dụng phần mềm ECUS, VNACCS

- Tiếng Anh tốt

Tại CÔNG TY TNHH TNK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 10 triệu – 16 triệu (Thỏa thuận theo kinh nghiệm)

- Thưởng doanh thu đơn hàng

- Chế độ tăng lương, tăng bậc hàng năm, Thưởng tháng 13...

- Nghỉ phép năm, nghỉ lễ theo quy định

- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và của Công ty

- Được tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí khác do Công ty tổ chức

- Có cơ hội công tác mở rộng kiến thức và tư duy

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TNK VIỆT NAM

