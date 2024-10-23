Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công Ty TNHH KCTC Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 3, Tòa nhà Dreamplex 195 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Làm chứng từ và tờ khai hải quan ( kinh doanh, gia công, sxxk) Làm C/o các loại, thủ tục giấy phép chuyên ngành trên trang web hoặc cổng thông tin một cửa Hỗ trợ làm các thủ tục hoàn thuế Liên hệ hãng tàu, khách hàng để giải quyết các công việc có liên quan

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Xuất nhập khẩu, Ngoại thương, Kinh tế đối ngoại hoặc các ngành liên quan Kinh nghiệm thực tế tại vị trí liên tục từ 2 năm đến 3 năm Có kiến thức cơ bản về thủ tục hải quan và quy trình xuất nhập khẩu Có khả năng đọc hiểu và soạn thảo các chứng từ xuất nhập khẩu bằng tiếng Anh Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng làm việc dưới áp lực cao Có tinh thần học hỏi, cầu tiến và sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi cần thiết Độ tuổi: Từ 25 tuổi đến 30 tuổi Ưu tiên các ứng viên đã lập gia đình và không có kế hoạch sinh con trong vòng 1 năm tới

Tại Công Ty TNHH KCTC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm xã hội:

- Đóng theo định mức cấp bậc, số năm, tăng theo quy định của công ty. (Đảm bảo cao hơn mức lương tối thiểu vùng cho cấp nhân viên).

Thuế:

- Công ty đóng thuế cho NLĐ. Theo mức thu nhập thực tế của NLĐ.(Không trừ vào lương của NLĐ)

Du lịch, giải trí: Ngoài chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ do nhà nước quy định, công ty còn cho nghỉ thêm và tổ chức các hoạt động Teambuiding.

- Teambuiding: Tùy theo tình hình kinh doanh mỗi năm.

- Công ty tổ chức các buổi: “Bữa trưa gắng kết”, “Trà sữa chiều”, “Điểm tâm xế”....

Các chế độ: Hiếu hỉ, tang gia:

- Nghỉ có lương 3 ngày

- Công ty hỗ trợ: 3.000.000 VNĐ

- Kinh phí xe cho nhân viên tham di chuyển được công ty tài trợ

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm: Hiện công ty đăng ký khám tại Bệnh viện Hòa Hảo.

Thưởng Tết dương lịch (tháng 13):

- Nhân viên có HĐLĐ dưới 12 tháng: Tỉ lệ lương thực lãnh gần nhất trên số tháng làm việc gồm cả thời gian thử việc.

- Nhân viên có HĐLĐ từ 12 tháng trở lên: Một tháng lương lãnh thực lãnh gần nhất.

Thưởng Tết âm lịch: Theo tình hình kinh doanh và kết quả đánh giá năng lực hàng quý.

Thưởng Ngày 30/4 và 01/5, Ngày 2/9, Mừng tuổi đầu năm (Lucky money), Sinh nhật, Quốc tế phụ nữ, Quốc tế thiếu nhi 1/6, Thăm ốm đau (Trường hợp nặng, nằm viện), Sinh con (Bản thân sinh con, vợ sinh con), Trung thu..

Tiệc tất niên:

Theo tình hình kinh doanh

Bốc thăm may mắn năm 2022 & 2023 trúng vàng:

+ Giải đặc biệt: 3 chỉ vàng

+ Giải nhất: 2 chỉ vàng

+ Giải nhì: 1 chỉ vàng

+ Giải ba: 5 phân

+ Giải khuyến khích: Phần quà hoặc Voucher coopmart 1.000.000 vnđ

Thưởng thâm niên: (Kèm kỷ niệm chương)

- Từ đủ 5 năm: 1⁄2 tháng lương thực nhận gần nhất.

- Từ đủ 10 năm: 1 tháng lương thực nhận gần nhất.

- Từ đủ 15 năm: 2 tháng lương thực nhận gần nhất.

- Từ đủ 20 năm: 3 tháng lương thực nhận gần nhất.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH KCTC Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.