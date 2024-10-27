Tuyển Nhân Viên Khai Báo Hải Quan thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng

Công ty TNHH TM & DV Logistics Danko
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH TM & DV Logistics Danko

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Quận Hải An, Hải Phòng, Hải An

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Chuẩn bị hồ sơ chứng từ xuất nhập khẩu và thực hiện thủ tục kê khai hải quan cho các lô hàng xuất nhập khẩu,... - Làm thủ tục khai báo trên phần mềm và thông quan các lô hàng tại cảng, các chi cục hải quan,...
- Kết hợp với các bộ phận khác để hoàn thành việc làm thủ tục thông quan và kết thúc lô hàng
- Làm các báo cáo liên quan đến vấn đề phụ trách
- Thực hiện các yêu cầu khác về nghiệp vụ từ trưởng bộ phận/ khách hàng

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Logistics, XNK, Ngoại Thương...
- Kinh nghiệm: trên 4 năm công tác khai báo hải quan (hàng xuất - nhập)
- Sử dụng thành thạo máy tính, phần mềm khai báo HQ
- Biết khai báo nhiều loại hình khác nhau
- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ khai báo Hải quan
- Hiểu biết Luật Hải quan và chính sách nhiều mặt hàng
- Có khả năng làm việc nhóm. Quản lý dẫn dắt đội nhóm.
- Tiếng Anh: đọc, hiểu

Tại Công ty TNHH TM & DV Logistics Danko Thì Được Hưởng Những Gì

Làm hành chính từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7.
Đầy đủ BHXH sau 2 tháng thử việc.
Mức lương: Thoả thuận khi phỏng vấn. (12-15tr)
Chế độ nghỉ lễ tết theo luật.
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM & DV Logistics Danko

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TM & DV Logistics Danko

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 51 N4 khu nhà ở Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

