Tuyển Nhân Viên Khai Báo Hải Quan thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Quận Hải An, Hải Phòng, Hải An

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Chuẩn bị hồ sơ chứng từ xuất nhập khẩu và thực hiện thủ tục kê khai hải quan cho các lô hàng xuất nhập khẩu,... - Làm thủ tục khai báo trên phần mềm và thông quan các lô hàng tại cảng, các chi cục hải quan,...

- Kết hợp với các bộ phận khác để hoàn thành việc làm thủ tục thông quan và kết thúc lô hàng

- Làm các báo cáo liên quan đến vấn đề phụ trách

- Thực hiện các yêu cầu khác về nghiệp vụ từ trưởng bộ phận/ khách hàng

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Logistics, XNK, Ngoại Thương...

- Kinh nghiệm: trên 4 năm công tác khai báo hải quan (hàng xuất - nhập)

- Sử dụng thành thạo máy tính, phần mềm khai báo HQ

- Biết khai báo nhiều loại hình khác nhau

- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ khai báo Hải quan

- Hiểu biết Luật Hải quan và chính sách nhiều mặt hàng

- Có khả năng làm việc nhóm. Quản lý dẫn dắt đội nhóm.

- Tiếng Anh: đọc, hiểu

Tại Công ty TNHH TM & DV Logistics Danko Thì Được Hưởng Những Gì

Làm hành chính từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7.

Đầy đủ BHXH sau 2 tháng thử việc.

Mức lương: Thoả thuận khi phỏng vấn. (12-15tr)

Chế độ nghỉ lễ tết theo luật.

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM & DV Logistics Danko

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin