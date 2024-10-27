Tuyển Nhân Viên Khai Báo Hải Quan thu nhập 15 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH TOP ONE GLOBAL SCM
- Hồ Chí Minh: 99 Cộng Hòa, Phường 04, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Tham gia vào quá trình khai báo hải quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu của công ty.
Chuẩn bị hồ sơ, chứng từ, khai báo hải quan theo đúng quy định của pháp luật.
Theo dõi, cập nhật tình trạng hàng hóa, thông tin liên quan đến quá trình khai báo hải quan.
Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình khai báo hải quan.
Hỗ trợ các bộ phận liên quan trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến hải quan.
Tham gia các khóa đào tạo, cập nhật kiến thức về luật hải quan, thủ tục hải quan.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Nắm vững kiến thức cơ bản về luật hải quan, thủ tục hải quan.
Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm khai báo hải quan.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.
Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Tại CÔNG TY TNHH TOP ONE GLOBAL SCM Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOP ONE GLOBAL SCM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
