Tuyển Nhân Viên Khai Báo Hải Quan thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: SH 02 - 51 KĐT Đức Giang Long Biên Hà Nội, Long Biên

Mô Tả Công Việc

Chuẩn bị chứng từ;

Khai báo hải quan;

Xin cấp C/O;

Tư vấn thủ tục nhập khẩu cho khách hàng.

Chuẩn bị các chứng từ nộp cho cơ quan Hải Quan và các Bộ ngành liên quan;

Các công việc khác khi được yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Kinh tế, Ngoại thương, Kế toán,...

• Tiếng anh có khả năng đọc hiểu chứng từ. Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp ngoại ngữ tốt (TIẾNG TRUNG)

• Ưu tiên có kinh nghiệm ít nhất từ 1 năm về khai báo hải quan. Ưu tiên ứng viên đã từng khai báo hàng gia công, chế xuất, sản xuất xuất khẩu;

• Cẩn thận, nhanh nhẹn và chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận tùy theo năng lực

• Thu nhập cao: Lương, thưởng xứng đáng theo năng lực và nhiều cơ hội thăng tiến.

• Các khoản thưởng tháng 13, thưởng các dịp lễ, tết. Du lịch hàng năm cùng công ty

• Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao Động (BHXH, BHYT, BHTN)

• Công ty là môi trường chuyên nghiệp lý tưởng để các bạn có cơ hội phấn đấu sự nghiệp. Công ty luôn sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất để nhân viên có thể phát huy năng lực, đạt kết quả cao

