Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế VIET NAM TNK COMPANY LIMITED làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

VIET NAM TNK COMPANY LIMITED
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại VIET NAM TNK COMPANY LIMITED

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
100 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 19 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Theo dõi hợp đồng vận chuyển
- Làm việc với hãng tàu để đặt chỗ cho lô hàng (booking)
- Chuẩn bị và kiểm tra chứng từ xuất nhập khẩu: Bill, Invoice, Packing List, PO/Contract,...
- Kiểm tra mã HS, thuế và thủ tục xuất khẩu cho các mặt hàng
- Xin các loại giấy phép xuất nhập khẩu liên quan đến lô hàng: Phyto, Fumi, CO,...
- Lập tờ khai hải quan trên Hệ thống hải quan điện tử
- Kiểm tra tính hợp lệ của các loại chứng từ, kiểm tra thông tin trên chứng từ không có sai sót
- Liên hệ với đối tác tại nước ngoài, hãng tàu và khách hàng để đảm bảo tiến trình đóng chuyển hàng được thực hiện đúng hạn
- Chuẩn bị tài liệu gốc để nộp cho các cơ quan liên quan
- Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến giao, nhận hàng hóa, vấn đề vận tải, kho bãi...
- Lưu trữ, phân loại và sắp xếp các chứng từ một cách khoa học, có hệ thống tổ chức
- Cập nhật thông tin mới về điều lệ, điều luật liên quan đến ngành xuất khẩu
- Thực hiện các nhiệm vụ khác phân công từ trưởng phòng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên đã có kinh nghiệm
- Am hiểu các chính sách xuất khẩu, các quy trình làm thủ tục Hải Quan cho các lô hàng xuất khẩu.
- Kỹ năng đàm phán, phẩm chất trung thực, tỉ mỉ, cẩn thận để đảm bảo tính chính xác.
- Sử dụng phần mềm ECUS, VNACCS
- Tiếng Anh tốt

Tại VIET NAM TNK COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 10 triệu – 16 triệu (Thỏa thuận theo kinh nghiệm)
- Thưởng doanh thu đơn hàng
- Chế độ tăng lương, tăng bậc hàng năm, Thưởng tháng 13...
- Nghỉ phép năm, nghỉ lễ theo quy định
- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và của Công ty
- Được tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí khác do Công ty tổ chức
- Có cơ hội công tác mở rộng kiến thức và tư duy

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VIET NAM TNK COMPANY LIMITED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

VIET NAM TNK COMPANY LIMITED

VIET NAM TNK COMPANY LIMITED

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 19 phố Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

