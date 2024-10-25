Tuyển Nhân Viên Khai Thác thu nhập 1.4 - 4.0 triệu Bán thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 1 - 4 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 18 đường Gò Dưa, Phường Tam Bình, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 1 - 4 Triệu

Tham gia vào đội ngũ Gọi Khai thác và Quản lý sản phẩm của công ty, bạn sẽ là cầu nối giữa khách hàng và sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Liên lạc với khách hàng tiềm năng thông qua data của công ty cung cấp.

Hỗ trợ thu thập, cập nhật và quản lý thông tin về các dự án mà công ty đang kinh doanh.

Tham gia vào hoạt động tư vấn khách hàng.

Thực hiện các công việc hành chính liên quan đến khai thác và quản lý sản phẩm.

Với Mức Lương 1 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành liên quan đến Bất động sản, Kinh tế, Xây dựng, Kiến trúc,...

Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm và tự quản lý thời gian hiệu quả

Có kỹ năng sử dụng các phần mềm văn phòng cơ bản như Word, Excel

Có tinh thần học hỏi, chủ động và sáng tạo trong công việc

Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, truyền tải thông tin rõ ràng, dễ hiểu

Nắm vững kỹ năng tìm kiếm sản phẩm, tìm kiếm thông tin trên internet

Nhanh nhẹn, linh hoạt, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 22.500VND/giờ

Hoa hồng cho mỗi sản phẩm khai thác được giao dịch thành công: 2% cho Khai thác sản phẩm và 7% cho Quản lý sản phẩm

Tổng thu nhập từ 3.500.000VND - 7.000.000VND/tháng

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện

Được đào tạo, hướng dẫn công việc chuyên nghiệp

Được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc

Lịch làm việc linh hoạt, phù hợp với sinh viên

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty dành cho nhân viên part-time (phụ cấp xăng xe, gửi xe,...)

Hỗ trợ mộc cho sinh viên đang trong kỳ thực tập

Cơ hội được ưu tiên chuyển đổi sang vị trí full-time sau khi tốt nghiệp nếu có năng lực tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.