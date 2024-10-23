Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ FIAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ FIAC
- Hồ Chí Minh: 140 Trần Văn Dư, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 8 - 17 Triệu
- Tiếp nhận hàng hóa và đóng hàng đúng quy cách theo hóa đơn bán hàng.
- Bốc xếp hàng hóa xuất nhập kho đúng quy định của công ty.
- Kiếm tra và kiểm đếm hàng hóa của khách hàng.
- Kiểm soát hàng hóa tại kho theo sự phân công của Trưởng bộ phận.
(Công việc cụ thể sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn)
(Công việc cụ thể sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn)
NHÂN VIÊN NGƯỜI MIỀM BẮC- ĐƯỢC ĐÀO TẠO TẠI HÀ NỘI
SAU ĐÓ LÀM VIỆC TẠI HCM
Địa chỉ đào tạo: 123 Nguyễn Văn Giáp, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Địa chỉ làm việc: 140 Trần Văn Dư, Quận Tân Bình, HCM
Với Mức Lương 8 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nam .
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ FIAC Thì Được Hưởng Những Gì
Ngoài ra hỗ trợ 2-3tr/tháng phí công tác+ hỗ trợ về hà nội 1 lần/ năm - Thưởng các ngày lễ - Tết, sinh nhật, trợ cấp... - Thưởng lương tháng 13 (trung bình 1 tháng lương thực lĩnh + thưởng kết quả doanh thu năm). - Đóng BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định của công ty. - Đi du lịch trong ngoài nước 1 -2 lần/ năm, teambuilding... - Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động có cơ hội thăng tiến. - Được đào tạo chuyên nghiệp và nhiệt tình, chăm sóc sức khỏe. - Sếp là người tâm lý, luôn giúp đỡ và tạo điều kiện cho nhân viên trong công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ FIAC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI