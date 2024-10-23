Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ FIAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 17 Triệu

Mức lương 8 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

- Tiếp nhận hàng hóa và đóng hàng đúng quy cách theo hóa đơn bán hàng. - Bốc xếp hàng hóa xuất nhập kho đúng quy định của công ty. - Kiếm tra và kiểm đếm hàng hóa của khách hàng. - Kiểm soát hàng hóa tại kho theo sự phân công của Trưởng bộ phận. (Công việc cụ thể sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn)

NHÂN VIÊN NGƯỜI MIỀM BẮC- ĐƯỢC ĐÀO TẠO TẠI HÀ NỘI

SAU ĐÓ LÀM VIỆC TẠI HCM

Địa chỉ đào tạo: 123 Nguyễn Văn Giáp, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Địa chỉ làm việc: 140 Trần Văn Dư, Quận Tân Bình, HCM

- Giới tính: Nam . Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo. - Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn. - Chăm chỉ, cẩn thận, thật thà, trung thực và có trách nhiệm với công việc. - Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc. - Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm khai thác hàng hóa ở các công ty logistics.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ FIAC Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập : 8-15tr/tháng (Trong đó bao gồm Lương cứng + Trợ cấp + Lương theo sản lượng khai thác).

Ngoài ra hỗ trợ 2-3tr/tháng phí công tác+ hỗ trợ về hà nội 1 lần/ năm - Thưởng các ngày lễ - Tết, sinh nhật, trợ cấp... - Thưởng lương tháng 13 (trung bình 1 tháng lương thực lĩnh + thưởng kết quả doanh thu năm). - Đóng BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định của công ty. - Đi du lịch trong ngoài nước 1 -2 lần/ năm, teambuilding... - Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động có cơ hội thăng tiến. - Được đào tạo chuyên nghiệp và nhiệt tình, chăm sóc sức khỏe. - Sếp là người tâm lý, luôn giúp đỡ và tạo điều kiện cho nhân viên trong công việc.

