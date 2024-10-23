Tuyển Nhân Viên Khai Thác thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tân Bình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện việc giao - nhận hàng hóa/ chứng từ với khách hàng của khách hàng/đối tác. Thực hiện việc kiểm tra hàng hóa, chứng từ đảm bảo đủ điều kiện xuất khẩu; Thực hiện đóng gói đảm bảo cho hàng hóa/ chứng từ, cũng như theo quy định của các đối tác. Thực hiện việc chia chọn, phân hướng hàng hóa/ chứng từ theo đúng tuyến quy định và cập nhập thông tin trên phần mềm. Lập bảng kê và đóng những hàng hóa/ chứng từ đã được phân hướng, sau đó tiến hành giao lại cho bộ phận giao nhận hoặc đối tác tương ứng. Theo dõi tiến độ thông quan hàng hóa và cập nhật thông tin cho bộ phận quản lý khách hàng. Tiếp nhận và phối hợp giải quyết khiếu nại theo quy định liên quan đến quy trình khai thác hàng hóa/chứng từ. Thực hiện công việc chăm sóc khách hàng: phản hồi, giải đáp các câu hỏi và yêu cầu của khách hàng liên quan tới việc khai thác/ kết nối hàng hóa. Quản lý xuất/nhập kho hàng hàng ngày và theo dõi các lô hàng thiếu hàng bất thường. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, hướng dẫn của cán bộ trực ca.

Thực hiện việc giao - nhận hàng hóa/ chứng từ với khách hàng của khách hàng/đối tác.

Thực hiện việc kiểm tra hàng hóa, chứng từ đảm bảo đủ điều kiện xuất khẩu;

Thực hiện đóng gói đảm bảo cho hàng hóa/ chứng từ, cũng như theo quy định của các đối tác.

Thực hiện việc chia chọn, phân hướng hàng hóa/ chứng từ theo đúng tuyến quy định và cập nhập thông tin trên phần mềm.

Lập bảng kê và đóng những hàng hóa/ chứng từ đã được phân hướng, sau đó tiến hành giao lại cho bộ phận giao nhận hoặc đối tác tương ứng.

Theo dõi tiến độ thông quan hàng hóa và cập nhật thông tin cho bộ phận quản lý khách hàng.

Tiếp nhận và phối hợp giải quyết khiếu nại theo quy định liên quan đến quy trình khai thác hàng hóa/chứng từ.

Thực hiện công việc chăm sóc khách hàng: phản hồi, giải đáp các câu hỏi và yêu cầu của khách hàng liên quan tới việc khai thác/ kết nối hàng hóa.

Quản lý xuất/nhập kho hàng hàng ngày và theo dõi các lô hàng thiếu hàng bất thường.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, hướng dẫn của cán bộ trực ca.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm khai thác – thông quan hàng Air. Hiểu biết về quy trình, thủ tục hải quan và các chứng từ xuất nhập khẩu. Độ tuổi: từ 23 -30 tuổi, Giới tính nam. Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt, thành thạo vi tính văn phòng.

Có kinh nghiệm khai thác – thông quan hàng Air.

Hiểu biết về quy trình, thủ tục hải quan và các chứng từ xuất nhập khẩu.

Độ tuổi: từ 23 -30 tuổi, Giới tính nam.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt, thành thạo vi tính văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KHO VẬN BROADWAY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập bao gồm lương cơ bản thỏa thuận theo năng lực + lương hiệu suất. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước (BHYT, BHXH, ốm đau, thai sản, ...) sau 2 tháng thử việc, cưới hỏi, sinh nhật, ngày lễ Tết theo chế độ chung của Công ty. Team building 1 năm ít nhất 1 lần, khám sức khỏe 1 năm/1 lần cho cán bộ nhân viên. Nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước. Thưởng: Theo kết quả kinh doanh tháng, năm, lương tháng 13 (cam kết có), lễ Tết theo quy định Công ty. Hàng năm công ty xem xét tăng lương theo kết quả và năng lực làm việc. Được đào tạo nâng cao về kỹ năng kinh doanh, kỹ năng mềm và trình độ chuyên môn liên tục bằng các chia sẻ của Anh Chị tại Công ty và các đơn vị đào tạo chuyên nghiệp. Môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện, đoàn kết.

Thu nhập bao gồm lương cơ bản thỏa thuận theo năng lực + lương hiệu suất.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước (BHYT, BHXH, ốm đau, thai sản, ...) sau 2 tháng thử việc, cưới hỏi, sinh nhật, ngày lễ Tết theo chế độ chung của Công ty.

Team building 1 năm ít nhất 1 lần, khám sức khỏe 1 năm/1 lần cho cán bộ nhân viên. Nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước.

Thưởng: Theo kết quả kinh doanh tháng, năm, lương tháng 13 (cam kết có), lễ Tết theo quy định Công ty.

Hàng năm công ty xem xét tăng lương theo kết quả và năng lực làm việc.

Được đào tạo nâng cao về kỹ năng kinh doanh, kỹ năng mềm và trình độ chuyên môn liên tục bằng các chia sẻ của Anh Chị tại Công ty và các đơn vị đào tạo chuyên nghiệp.

Môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện, đoàn kết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KHO VẬN BROADWAY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin