Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Ban hành hướng dẫn cho các tàu liên quan đến hoạt động hàng ngày;

- Phát hành và gửi cho thuyền trưởng các hướng dẫn chuyến đi.

- Tư vấn cho Thuyền trưởng về các điều khoản hợp đồng thuê tàu. - Liên hệ với các đại lý, đơn vị môi giới tàu biển, các bên cung cấp dịch vụ tàu biển để thu xếp dịch vụ cho tàu.

- Theo dõi lịch trình tàu; Cập nhật, báo cáo công việc định kỳ, đột xuất. Thực hiện các thủ tục liên quan đến hoạt động khai thác tàu.

- Giám sát tất cả các hành động cần thiết để khôi phục bất kỳ sai lệch nào có thể xảy ra trong hiệu suất khai thác tàu và đảm bảo rằng các hành động này được thực hiện đúng cách.

- Kiểm tra kế hoạch bốc/dỡ hàng.

- Phối hợp với các bộ phận khác về các vấn đề liên quan đến tính chất hàng hóa, vệ sinh két chứa, hành hải an toàn, kế hoạch xếp/dỡ, v.v.

- Phối hợp với bộ phận Kế toán để thanh toán cho các đại lý và giải quyết các khoản giải ngân và tiền mặt cho tàu. - Đề xuất, hoàn tất các thủ tục thanh toán chi phí liên quan đến công việc được giao; Báo cáo tình hình thanh toán và quyết toán với các bên. - Chủ động đề xuất kế hoạch và cách thức giải quyết nâng cao hiệu quả công việc hàng hàng tuần/hàng tháng. - Thực hiện các hạng mục công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên các ứng viên từng có kinh nghiệm làm việc trong các hãng tàu,

- NVOCC, forwarder. Tiếng Anh thành thạo.

- Các ứng viên chưa có kinh nghiệm nếu được tuyển dụng thì sẽ được cty đào tạo chuyên môn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ Phúc lợi Theo quy định của Pháp luật.

- Chế độ thưởng & phụ cấp khác.

- Chế độ nghỉ phép.

- Được hỗ trợ đào tạo trong quá trình làm việc.

- Thời gian làm việc : Thứ 2- Thứ 6, nghỉ T7, CN.

