Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 22 Bis Lam Sơn - Phường 2, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương Từ 8 Triệu

- Phân loại, tiến hành chia chọn, khai thác, phân hướng bưu gửi theo tuyến

- Nhập liệu, kiểm soát xử lý trên Excel, cập nhật thông tin lên phần mềm Công ty. - Thực hiện công việc được giao theo sự phân công, hướng dẫn của bộ phận quản lý

- Thời gian làm việc: 6h30 – 15h30 thứ 2 đến thứ 7

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thạo đánh máy, nhập Excel

- Cần cù, chịu khó. - Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trách nhiệm, cẩn thận, chịu được áp lực trong công việc.

Tại Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco) Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thử việc: 7.500.000 đ - Mức lương chính thức: 8.500.000đ

- Thử việc: 2 tháng - Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, đoàn kết. - Mức lương tương xứng với năng lực làm việc. - Được đóng bảo hiểm đầy đủ (BHYT, BHTN, BHXH...) - Được thăm quan nghỉ mát hằng năm; sinh nhật theo tháng; hưởng phúc lợi các ngày lễ; tết....theo hoạt động kinh doanh của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin