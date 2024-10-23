Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)
Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 22 Bis Lam Sơn
- Phường 2, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương Từ 8 Triệu
- Phân loại, tiến hành chia chọn, khai thác, phân hướng bưu gửi theo tuyến
- Nhập liệu, kiểm soát xử lý trên Excel, cập nhật thông tin lên phần mềm Công ty. - Thực hiện công việc được giao theo sự phân công, hướng dẫn của bộ phận quản lý
- Thời gian làm việc: 6h30 – 15h30 thứ 2 đến thứ 7
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thạo đánh máy, nhập Excel
- Cần cù, chịu khó. - Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trách nhiệm, cẩn thận, chịu được áp lực trong công việc.
Tại Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco) Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương thử việc: 7.500.000 đ - Mức lương chính thức: 8.500.000đ
- Thử việc: 2 tháng - Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, đoàn kết. - Mức lương tương xứng với năng lực làm việc. - Được đóng bảo hiểm đầy đủ (BHYT, BHTN, BHXH...) - Được thăm quan nghỉ mát hằng năm; sinh nhật theo tháng; hưởng phúc lợi các ngày lễ; tết....theo hoạt động kinh doanh của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
