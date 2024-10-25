Tuyển Nhân Viên Khảo Sát thu nhập 5 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Mức lương
5 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 4, tòa nhà Ba Đình Office, số 19 đường Lê Thanh Nghị, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 5 - 10 Triệu

• Theo hướng dẫn của Team Leader, lấy thông tin khách hàng từ nhiều nguồn trên Internet (masothue, trangvangvietnam, thongtinthuebao, thongtincongty, hosocongty,...,facebook, các sàn TMĐT, Google,...) và gọi trao đổi về sản phẩm, dịch vụ công ty đang cung cấp. các giải pháp xuất khẩu qua sàn TMDT Alibaba
• Khảo sát nhu cầu của khách hàng và thúc đẩy họ tìm hiểu thêm về các công cụ kinh doanh online mà Công ty đang cung cấp
• Khi khách hàng có nhu cầu tìm hiểu, tức là có khách hàng tiềm năng, khách muốn được tư vấn thêm các thông tin chuyên sâu, nhân viên tìm kiếm khách hàng tiềm năng (gọi tắt là Qualifier) sẽ đưa thông tin khách này sang team sales chốt đơn. Team Qualifier không sale, không chốt đơn.
• Được training kịch bản, cuộc gọi mẫu để sử dụng trong quá trình làm việc.

Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giao tiếp tốt, không ngại bị từ chối, có trách nhiệm với công việc. Không tuyển làm part-time • Có kinh nghiệm telesale, • Biết sử dụng máy tính, có laptop cá nhân.
- Thời gian: 8h30 – 17h30, thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ thứ 7, chủ nhật, nghỉ trưa 1h00)

Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập bao gồm: Lương cơ bản + bonus, từ 10 triệu đến không giới hạn. Teambuilding hàng năm. Happy lunch mỗi trưa thứ 6: pizza, gà rán,.... Phụ cấp gửi xe. Thử việc full 100% lương. Công ty cung cấp thiết bị làm việc cho ứng viên làm việc tại văn phòng công ty tại HCM. Nhân viên tại Hà Nội yêu cầu có máy tính để làm việc. Công việc làm tại công ty, không đi thị trường.
Thu nhập bao gồm: Lương cơ bản + bonus, từ 10 triệu đến không giới hạn.
Teambuilding hàng năm.
Happy lunch mỗi trưa thứ 6: pizza, gà rán,....
Phụ cấp gửi xe.
Thử việc full 100% lương.
Công ty cung cấp thiết bị làm việc cho ứng viên làm việc tại văn phòng công ty tại HCM. Nhân viên tại Hà Nội yêu cầu có máy tính để làm việc.
Công việc làm tại công ty, không đi thị trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 11, Vĩnh Trung Plaza , 255 Hùng Vương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

