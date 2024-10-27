Tuyển Nhân Viên Kho Giao Nhận thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Dương

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Dầu Tiếng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Bàn giao hàng, cập nhật trạng thái hàng hóa (trên hệ thống) cho Shipper theo đúng tuyến, số lượng,...
- Bắn mã đơn hàng, xuất nhập đơn hàng lên xe tải hoặc đi luân chuyển các kho khác.
- Kiểm soát hàng hóa trong khu vực làm việc của mình, tránh để xảy ra thất thoát, mất mát.
- Tương tác và giải quyết các vướng mắc liên quan đến hàng hóa cho Shipper để giúp quá trình giao hàng được thông suốt.
- Tìm kiếm khách hàng (bán hàng online) tại các khu vực phụ trách có nhu cầu chuyển phát nhanh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, chịu khó, chịu làm
- Cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm trong công việc
- Có laptop để xử lý đơn hàng trong kho
- Hồ sơ đơn giản: chỉ cần CMND Và SHK
- Giao tiếp tốt, đam mê kinh doanh, mong muốn có thu nhập cao
- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo các kỹ năng trong quản trị vận hành, hệ thống; Leadership, Kinh doanh & CSKH;
- Việc làm ổn định - thu nhập tăng dần;
- Các khoản phụ cấp, phúc lợi dành cho nhân viên: tham gia công đoàn, công ty hỗ trợ 100% Bảo hiểm tai nạn lên đến 50 TRIỆU,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

