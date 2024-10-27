Tuyển Nhân Viên Kho Giao Nhận thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Dương

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Dầu Tiếng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Bàn giao hàng, cập nhật trạng thái hàng hóa (trên hệ thống) cho Shipper theo đúng tuyến, số lượng,...

- Bắn mã đơn hàng, xuất nhập đơn hàng lên xe tải hoặc đi luân chuyển các kho khác.

- Kiểm soát hàng hóa trong khu vực làm việc của mình, tránh để xảy ra thất thoát, mất mát.

- Tương tác và giải quyết các vướng mắc liên quan đến hàng hóa cho Shipper để giúp quá trình giao hàng được thông suốt.

- Tìm kiếm khách hàng (bán hàng online) tại các khu vực phụ trách có nhu cầu chuyển phát nhanh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, chịu khó, chịu làm

- Cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm trong công việc

- Có laptop để xử lý đơn hàng trong kho

- Hồ sơ đơn giản: chỉ cần CMND Và SHK

- Giao tiếp tốt, đam mê kinh doanh, mong muốn có thu nhập cao

- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo các kỹ năng trong quản trị vận hành, hệ thống; Leadership, Kinh doanh & CSKH;

- Việc làm ổn định - thu nhập tăng dần;

- Các khoản phụ cấp, phúc lợi dành cho nhân viên: tham gia công đoàn, công ty hỗ trợ 100% Bảo hiểm tai nạn lên đến 50 TRIỆU,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh

