Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 781/17 Lê Đức Thọ, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nhân viên Nam có phương tiện đi lại, sức khỏe tốt.

- Ưu tiên có laptop cá nhân.

- Tinh thần chủ động, tích cực, yêu thích môi trường ngành nghề dịch vụ F&B.

- Vui vẻ, hoà đồng và có trách nhiệm trong công việc

- Có thể làm Lễ, Tết/Tăng ca đột xuất vào cuối tuần.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực

- Được tham gia BHXH đầy đủ sau khi ký hợp đồng lao động sau 2 tháng

- Tham gia teambuilding

- Tham gia du lịch hằng năm

- Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, nhiệt huyết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin