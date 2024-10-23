Tuyển Nhân Viên Kho Vận thu nhập 2 - 4 triệu Bán thời gian tại Hồ Chí Minh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ phần SuperShip Việt Nam
Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 32 Thân Nhân Trung, Phường 13, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 2 - 4 Triệu
- Hỗ trợ cân, xuất file cân, chỉnh cân và tạo chuyển ngoài
- Dán tem chuyển ngoài
- Bắn hàng kiểm soát đơn đi đơn vị vận chuyển đối tác
- Quay clip hàng giá trị cao
- Hỗ trợ lên xuống hàng trong kho
Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sinh viên, người cần tìm việc làm thêm thời gian rảnh
Tại Công Ty Cổ phần SuperShip Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: 23.800 VNĐ/Giờ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần SuperShip Việt Nam
