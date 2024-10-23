Tuyển Nhân Viên Kho Vận thu nhập 2 - 4 triệu Bán thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 32 Thân Nhân Trung, Phường 13, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

- Hỗ trợ cân, xuất file cân, chỉnh cân và tạo chuyển ngoài

- Dán tem chuyển ngoài

- Bắn hàng kiểm soát đơn đi đơn vị vận chuyển đối tác

- Quay clip hàng giá trị cao

- Hỗ trợ lên xuống hàng trong kho

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên, người cần tìm việc làm thêm thời gian rảnh

- Chịu khó, chăm chỉ

- Khi nghỉ báo trước 15 ngày

Tại Công Ty Cổ phần SuperShip Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 23.800 VNĐ/Giờ

- Tham gia các chương trình Team Building, dã ngoại 2 lần 1 năm.

- Thưởng sinh nhật, lễ tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần SuperShip Việt Nam

