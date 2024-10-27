Tuyển Nhân Viên Kho Vận thu nhập 6 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lập Thành, Đông Xuân, Quốc Oai, Hà Nội, Quốc Oai

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Phụ trách công việc theo đầu công việc Quản lý phân công: Nhập hàng, Nhặt hàng, Đóng gói, Điều phối đơn hàng,... Đóng gói hàng hóa theo đơn hàng. Hỗ trợ bóc dỡ hàng hóa. Sắp xếp hàng hóa lên giá hàng trong kho. Thực hiện hỗ trợ các phòng ban khác khi cần theo sự phân công của Quản lý

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ 12/12 trở lên, sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, có trách nhiệm. Giới tính: Nam. Độ tuổi: dưới 35 tuổi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 6.000.000đ – 9.000.000đ (Thỏa thuận trực tiếp trong phỏng vấn). Chính sách thưởng: thưởng sáng kiến, những sáng kiến xuất sắc đóng góp cho sự phát triển của Công ty đều được ghi nhận và nhận mức thưởng tương ứng; thưởng khi giới thiệu nhân sự cho công ty. Cung cấp trang thiết bị, vật tư làm việc. Các khoản phụ cấp như: phụ cấp ăn trưa, điện thoại, xăng xe, công tác phí,... Đóng Bảo hiểm đầy đủ theo quy định luật lao động hiện hành. Quà các dịp Lễ Tết, sinh nhật,... Xây dựng các chương trình đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ của cán bộ, nhân viên. Ngân sách cho các khóa học, hội nghị, workshop,... Ngân sách cho chương trình team bonding, mini game, các sự kiện giải trí và kết nối,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company

