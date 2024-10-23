Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG AMERICAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG AMERICAN
- Hồ Chí Minh: số 18 Bến Nghé, KCX Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Quận 7
Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Soạn hàng theo yêu cầu của bộ phận Sản xuất, Kinh doanh thông qua đơn đặt hàng
Nhập hàng: kiểm đếm số lượng hàng giao của NGC và NCC tại cửa kho, kiểm và nhập hàng trả của khách hàng
Quản lý chất lượng, kiểm tra, cập nhật các thông tin, thông số kỹ thuật của các loại Nguyên phụ liệu nhằm đảm bảo yêu cầu chất lượng
Sắp xếp, vệ sinh kho hàng
Các công việc khác theo sự phân công của Thủ Kho.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Ưu tiên Nam
Ưu tiên những bạn có kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Nhanh nhẹn, hoạt bát, chịu khó,cẩn thận, trung thực, có khả năng tự học hỏi, chịu được áp lực cao trong công việc. Tận tâm và có tinh thần cầu tiến trong công việc.
Kinh nghiệm làm việc trong các môi trường kho Lazada, Shopee và các xưởng sản xuất là một lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG AMERICAN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Từ 7.500.000 - 9.000.000 Đồng
Thưởng tiền mặt vào các dịp Tết và các ngày Lễ Quốc gia.
Thưởng Phiếu quà tặng vào sinh nhật nhân viên, sinh nhật Công ty
Mua hàng với giá ưu đãi theo chính sách mua hàng nội bộ.
Thưởng cuối năm, du lịch, khám sức khỏe và xét tăng lương hàng năm.
Nghỉ phép: 12 ngày/ năm
Môi trường làm việc trẻ, thân thiện.
Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG AMERICAN
