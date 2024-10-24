Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DASH JK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DASH JK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DASH JK VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DASH JK VIỆT NAM

Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DASH JK VIỆT NAM

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Dream Center Home, Số 11a ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

1. Nhập kho:
2. Xuất kho:
3. Quản lý tồn kho:
4. Quản lý kho vận
Phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh/ khiếu nại có liên quan tới đơn hàng.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi:

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DASH JK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ quan trọng khác: Chi phí đào tạo, học bổ sung kiến thức để hoàn thiện và phát triển công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DASH JK VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DASH JK VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DASH JK VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 461 Trương Định, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

