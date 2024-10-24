Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DASH JK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Dream Center Home, Số 11a ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

1. Nhập kho:

Tiếp nhận thông tin nhập hàng từ BP SX hoặc nhà cung cấp. Kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa và lên phiếu nhập hàng vào kho. Nhập hàng từ các nguồn khác: Đơn hàng đổi trả, hàng mẫu, hàng dùng thử... Kiểm tra và đánh giá.

2. Xuất kho:

Tiếp nhận xử lý đơn hàng trên các nền tảng bán hàng: Website, Facebook, Hotline, kênh khác... Đóng gói, chuẩn bị hàng hóa theo đơn hàng đảm bảo tiêu chuẩn đóng gói và bàn giao cho ĐVVC.

3. Quản lý tồn kho:

Sắp xếp, bảo quản hàng hóa theo các tiêu chuẩn, quy định đã được ban hành. Đảm bảo số lượng tồn kho đúng thực tế, khớp với dữ liệu trên phần mềm. Thực hiện hoạt động kiểm kho định kỳ, chuyển kho (nếu có).

4. Quản lý kho vận

Theo dõi hành trình đơn hành, xử lý các đơn hàng giao chậm, trễ, giao không thành công. Mục tiêu đưa tới tay khách hàng sản phẩm một cách nhanh chóng nhất. Tiếp nhận và xử lý thông tin các đơn hàng Hoàn, Đổi Trả, Bảo Hành hướng tới sự hài lòng của khách hàng. Phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh/ khiếu nại có liên quan tới đơn hàng.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giải quyết vấn đề: Khả năng độc lập, chủ động xử lý vấn đề gặp phải trong công việc, trong những hoàn cảnh nguồn lực hạn chế hoặc có khó khăn xảy ra để hoàn thành công việc. Kỹ năng tin học văn phòng, quản lý file dữ liệu của bộ phận. Tính trung thực, tinh thần trách nhiệm. Tinh thần phục vụ và thái độ tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ của cá nhân và việc chung. Độ tuổi: 23-28 tuổi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DASH JK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8.000.000đ - 12.000.000đ Thưởng theo các chính sách thông thường: Lương tháng 13, lễ Tết. Những phúc lợi căn bản: Bảo hiểm xã hội, y tế theo luật định, team building, ... Hỗ trợ quan trọng khác: Chi phí đào tạo, học bổ sung kiến thức để hoàn thiện và phát triển công việc.

