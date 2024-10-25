Tuyển Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 31 Lê Văn Lương, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tham gia triển khai thực hiện kiểm soát chất lượng theo kế hoạch của Trưởng phòng, Trưởng nhóm.

- Trực tiếp xuống cửa hàng của hệ thống để đánh giá tiêu chuẩn cửa hàng, nhân viên.

- Check camera hệ thống cửa hàng phát hiện lỗi, sai phạm và đang xảy ra. Từ đó cảnh báo và hạn chế các vi phạm trong tương lai của cửa hàng.

- Kiểm tra gọi điện chăm sóc khách hàng và kiểm soát thông tin sau khi mua: Kiểm soát thông tin khách hàng & mặt hàng khách hàng mua được cung cấp có chính xác hay không, đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng, tổng hợp góp ý của khách hàng để chất lượng dịch vụ hệ thống được tốt hơn.

- Thực hiện công việc phát sinh theo sự phân công của cấp trên.

- Làm việc tại trụ sở khối văn phòng 31 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Thời gian: 8h-17h (Thứ 2- sáng Thứ 7)

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ĐH các ngành liên quan đến công việc kiểm soát, quản trị.

- Kinh nghiệm từ 1 năm tại vị trí tương đương, ưu tiên đã làm doanh nghiệp có chuỗi hệ thống bán lẻ lớn.

- Hiểu biết về các dịch vụ, hệ thống bán lẻ, thời trang, hiểu được tâm lý khách hàng.

- Có kỹ năng giao tiếp, teamwork, giám sát, tin học văn phòng tốt.

- Có khả năng đi công tác.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Thiên Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10-15 Triệu

- Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ Lễ theo quy định của Luật lao động.

- Tham gia BHXH, BHYT, và hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty: Sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ, khám sức khỏe định kỳ,...

- Tham gia các hoạt động văn hoá tinh thần tại công ty: Party, sinh nhật toàn công ty theo quý, teambuilding định kỳ, thể dục thể thao, du lịch,...

- Không gian làm việc thoải mái; cung cấp trang thiết bị làm việc hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Thiên Sơn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin