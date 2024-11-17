Tuyển Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng thu nhập 18 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà PA Garden, ngõ 51 Thanh Liệt, Thanh Trì, Thanh Trì

Xử lý các vấn đề kỹ thuật trên chuyền may, hướng dẫn các quy trình cắt may theo sản phẩm đơn hàng.

Kiểm soát sơ đồ rập giấy theo tài liệu Kỹ thuật đã được duyệt.

Kiểm tra – điều chỉnh và báo về cho các Kỹ thuật nhảy size các lỗi khi xảy ra trong sản xuất.

Biết tối ưu hoá và đề xuất ý kiến để hoàn thiện sản phẩm đi sản xuất. Điều chỉnh bộ tài liệu Kỹ thuật hợp lý trong sản xuất. Biết lắng nghe ý kiến đóng góp và hợp tác để kết quả đạt hiệu quả tốt nhất.

Nhân viên nam, tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong việc dải chuyền cho sản xuất, có kinh nghiệm trong việc kiểm soát hàng cao cấp, hàng đầm, hàng vest, blazer.

Nhanh nhạy, sáng tạo, tối ưu quy trình may sản xuất đại trà.

Tốt nghiệp các trường trung cấp, đại học dệt May hoặc làm rập nhiều năm là một lợi thế.

Chịu sự phân công công việc từ TP Kỹ thuật.

Có kỹ năng làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 18.000.000 – 25.000.000đ.

Đầy đủ chế độ BHXH, chế độ đãi ngộ khác theo quy định Luật Lao động và Công ty.

Môi trường chuyên nghiệp, thương hiệu sản phẩm cao cấp, uy tín trên thị trường.

Hoạt động văn hóa: Team Building hàng năm, Sự kiện 8/3, 20/10, Trung thu, Noel, tổ chức sinh nhật hàng tháng...

Chế độ phúc lợi cho CBNV: Thưởng/ quà tặng 7 ngày lễ (tết) trong năm, mừng đám cưới, sinh nhật, sinh con, thăm ốm đau,...

