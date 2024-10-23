Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH VINLASH VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

CÔNG TY TNHH VINLASH VN
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY TNHH VINLASH VN

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô 15A Trung Yên, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

• Sắp xếp, kiểm kê, phân loại hàng hoá trong kho
• Kiểm soát chất lượng hàng hoá: Thực hiện việc kiểm soát chất lượng sản phẩm đầu ra để đảm bảo chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn và yêu cầu của công ty
• Báo cáo công việc: Ngay khi phát hiện vấn đề lớn về chất lượng sản phẩm, cần phản hồi lại với Quản lý sản xuất và sau đó xử lý tức thời các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tỉ mỉ, cẩn thận
• Nam/Nữ từ: 18-45 tuổi
• Thời gian làm việc tối thiểu 6 ngày/tuần, có thể tăng ca khi cần. Thứ 2 - Thứ 6 (từ 09:00 đến 18:00), Thứ 7 (từ 09:00 đến 12:00)
• Biết bố trí công việc, nhanh nhẹn, chăm chỉ, chủ động

Tại CÔNG TY TNHH VINLASH VN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn, được đóng BHXH đối với nhân viên toàn thời gian Thu nhập hàng tháng (Thỏa thuận theo năng lực). Các ứng viên đã từng QC sản phẩm lông mi nối sẽ cộng thêm KPI cố định 500k/tháng. Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo từ đầu Môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn phòng sạch đẹp.
Lương thưởng hấp dẫn, được đóng BHXH đối với nhân viên toàn thời gian
Thu nhập hàng tháng (Thỏa thuận theo năng lực). Các ứng viên đã từng QC sản phẩm lông mi nối sẽ cộng thêm KPI cố định 500k/tháng.
Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo từ đầu
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn phòng sạch đẹp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VINLASH VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Hong Kong Tower, 243A Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

