Tuyển Quản lý chất lượng Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hei Tower, Số 1, Ngõ 69 P.Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thu thập thông tin đơn hàng & tình trạng đơn hàng Ra quyết định xếp đơn hàng phù hợp với thời gian và địa điểm của nhân viên kỹ thuật Lên đơn cho nhân viên kỹ thuật Kiểm tra và xác nhận các phiếu mượn hàng của nhân viên kỹ thuật Kiểm soát, đôn đốc quá trình thực hiện đơn hàng, nhận đơn, di chuyển và thanh toán đơn hàng Báo cáo, phân tích số đơn phát sinh trung bình/ 01 nhân viên kỹ thuật Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp tốt, Không nói ngọng, không nói giọng địa phương, giọng nhẹ nhàng, có tính thuyết phục cao là lợi thế Cẩn thận, chăm chỉ, trách nhiệm Tự tin, cầu thị, năng động Có kinh nghiệm liên quan là một lợi thế

Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cơ bản Được đóng BHXH, BHYT, thai sản... đầy đủ Được nhận các chế độ phúc lợi, đãi ngộ theo quy định (tối thiểu theo Luật lao động). Được tham gia các chương trình đào tạo, phát triển năng lực chuyên môn Teambuilding 2 lần/năm, lương tháng thứ 13, thưởng lợi nhuận hàng năm Được làm việc trong môi trường tôn trọng và phát triển con người Lộ trình thăng tiến rõ ràng, lên cấp sau 3-6 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND

