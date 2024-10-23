Tuyển Quản lý chất lượng Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý chất lượng Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND
- Hà Nội: Hei Tower, Số 1, Ngõ 69 P.Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Thu thập thông tin đơn hàng & tình trạng đơn hàng
Ra quyết định xếp đơn hàng phù hợp với thời gian và địa điểm của nhân viên kỹ thuật
Lên đơn cho nhân viên kỹ thuật
Kiểm tra và xác nhận các phiếu mượn hàng của nhân viên kỹ thuật
Kiểm soát, đôn đốc quá trình thực hiện đơn hàng, nhận đơn, di chuyển và thanh toán đơn hàng
Báo cáo, phân tích số đơn phát sinh trung bình/ 01 nhân viên kỹ thuật
Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu.
Thu thập thông tin đơn hàng & tình trạng đơn hàng
Ra quyết định xếp đơn hàng phù hợp với thời gian và địa điểm của nhân viên kỹ thuật
Lên đơn cho nhân viên kỹ thuật
Kiểm tra và xác nhận các phiếu mượn hàng của nhân viên kỹ thuật
Kiểm soát, đôn đốc quá trình thực hiện đơn hàng, nhận đơn, di chuyển và thanh toán đơn hàng
Báo cáo, phân tích số đơn phát sinh trung bình/ 01 nhân viên kỹ thuật
Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp tốt, Không nói ngọng, không nói giọng địa phương, giọng nhẹ nhàng, có tính thuyết phục cao là lợi thế
Cẩn thận, chăm chỉ, trách nhiệm
Tự tin, cầu thị, năng động
Có kinh nghiệm liên quan là một lợi thế
Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương cơ bản
Được đóng BHXH, BHYT, thai sản... đầy đủ
Được nhận các chế độ phúc lợi, đãi ngộ theo quy định (tối thiểu theo Luật lao động).
Được tham gia các chương trình đào tạo, phát triển năng lực chuyên môn
Teambuilding 2 lần/năm, lương tháng thứ 13, thưởng lợi nhuận hàng năm
Được làm việc trong môi trường tôn trọng và phát triển con người
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, lên cấp sau 3-6 tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI