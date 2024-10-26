Tuyển Quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 5N7 TT5 KĐT Bắc Linh Đàm, Đặng Xuân Bảng, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội., Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Nhận phân công kiểm hàng từ trưởng bộ phận. Kiểm tra tiêu chuẩn chất lượng và thông số sản phẩm do nhà máy/ gia công may. Phân loại sản phẩm đạt/ chưa đạt. Hiểu và xử lý được các sản phẩm lỗi, đưa ra phương án khắc phục để giảm lỗi trong quá trình sản xuất. Báo cáo kết quả kiểm hàng cho trưởng bộ phận. Giữ liên hệ, phối hợp và hỗ trợ với các phòng ban để đảm bảo hoàn thành công việc. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Thiết kế thời trang, Công nghệ may. >= 6 tháng trong ngành thời trang; nắm rõ về quy trình may. Nữ. Hiểu rõ về đặc tính của vải. Cẩn thận, tỉ mỉ. Thẳng thắn, trung thực Nhanh nhẹn, linh hoạt. Thẳng thắn, trung thực. Thân thiện, hoạt ngôn

Tại CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000 vnđ/tháng – 12.000.000 vnđ/tháng + Thưởng (Thưởng Thành tích/Thưởng sáng kiến....). Được tham gia các khóa đào tạo theo chương trình huấn luyện của Công ty. Cơ hội học tập từ những buổi chia sẻ của các nhân sự có chuyên môn cao. Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp, khuyến khích tạo điều kiện làm việc máu lửa, sáng tạo, tích cực đề xuất những hình thức thể hiện mới và lập kế hoạch triển khai. Công ty môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, khuyến khích trao đổi thẳng thắn, đề xuất để phát huy khả năng của bản thân. Đánh giá tăng lương, được định hướng nghề nghiệp, có lộ trình thăng tiến, đánh giá thăng tiến lên các vị trí cao hơn phù hợp. Hoạt động nội bộ hàng tháng, hàng quý, hàng năm: du lịch, tổng kết, liên hoan (thường xuyên), sinh nhật, team buildings,... Hưởng các chế độ, phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN, Lương tháng 13; Thưởng lễ tết, thưởng thâm niên; 12 ngày phép năm; Phúc lợi và phụ cấp khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM

