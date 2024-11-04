Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ZOMZEM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 21 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ZOMZEM
- Hồ Chí Minh: Số 35 đường 9 City Land Park Hill Phường 10, Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 8 - 21 Triệu
Nghe file ghi âm cuộc gọi, kiểm tra thông tin đơn hàng theo tiêu chuẩn quy định
Thực hiện cuộc gọi ra để xác nhận lại lịch hẹn của Khách hàng (Cuộc gọi Confirm 2)
Tiếp nhận cuộc gọi vào của khách hàng để giải đáp thắc mắc, thuyết phục Khách hàng.
Thống kê và báo cáo kết quả công việc trên hệ thống theo ngày, tuần, tháng.
Nguyên cứu và đề xuất ý kiến nhằm cải tiến quy trình.
Với Mức Lương 8 - 21 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nói chuẩn giọng miền Nam.
Có khả năng giao tiếp tốt, trình bày lưu loát, thuyết trình tốt.
Tư duy nhạy bén, linh hoạt xử lý các tình huống.
Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản.
Có khả năng làm việc độc lập và nhóm, có tinh thần trách nhiệm cao.
Năng động, sáng tạo, ham học hỏi và có khả năng thích nghi cao.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ZOMZEM Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng thu nhập = Lương cơ bản + Phụ cấp ăn ca + Phụ cấp tăng ca + Thưởng hiệu suất
Nhận lương đầy đủ đúng hạn, không nợ lương, cam kết trả lương mùng 10 hàng tháng. 100% CBNV được kiểm tra và xác nhận phiếu lương. Đảm bảo lương thưởng minh bạch, rõ ràng.
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN ngay khi ký Hợp đồng Lao Động.
Được nghỉ Lễ Tết theo lịch của Nhà nước, được hưởng 100% lương cơ bản.
Được nghỉ 12 ngày phép 1 năm, hưởng 100% lương cơ bản
Được đào tạo bài bản về sản phẩm, quy trình thực hiện công việc, tư duy xử lý công việc.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội lên Trưởng nhóm điều phối sau 6 tháng.
Văn phòng rộng rãi, sạch sẽ, thoáng mát, đầy đủ trang thiết bị máy tính, phần mềm CRM, tai nghe kết nối gọi trực tiếp.
Quà 8/3, 20/10, Trung Thu, Tết Nguyên Đán...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ZOMZEM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
