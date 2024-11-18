Tuyển Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng thu nhập 85 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng thu nhập 85 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty TNHH TC INNO
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Công ty TNHH TC INNO

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH TC INNO

Mức lương
85 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: KCN Hoà Lạc, Thạch Thất

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 85 - 10 Triệu

Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu, hàng hoá đầu vào (IQC)
Kiểm tra theo dõi quá trình chuẩn bị nguyên liệu
Kiểm tra theo dõi chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất (PQC)
Kiểm tra theo dõi chất lượng trong công đoạn cuối, đóng gói (PQC)
Chuẩn bị các biểu mẫu liên quan đến quá trình kiểm tra chất lượng, nhập kho nguyên liệu, thành phẩm
Báo cáo tới BGĐ về các vấn đề phát sinh liên quan tới chất lượng.
Báo cáo tới khách hàng các yêu cầu liên quan tới chất lượng
Chuẩn bị tem, nhãn mác sản phẩm, nguyên liệu
Quản lý theo dõi hàng không phù hợp
Các công viêc liên quan khác.

Với Mức Lương 85 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm trong công việc kiểm soát chất lượng. Làm việc trong các doanh nghiệp sản xuất là một lợi thế.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Excel, word...email outlook)
Có tư duy tổng hợp, bao quát các hoạt động trong phân xưởng. Định hướng phát triển bản thân để trở thành QA
Đã được đào tạo về ISO 9001 là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH TC INNO Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản để trở thành nhân viên QC
Định hướng trở thành QA
Lương: Từ 8,500,000 VND/tháng trở lên.
Đóng các loại Bảo hiểm theo quy định của BHXN Việt Nam
Thưởng cuối năm
Phụ cấp chuyên cần
Thời gian làm việc: từ 8h00 tới 17h00 Thứ 2 tới thứ 7 hàng tuần. Nghỉ ngày Chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TC INNO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TC INNO

Công ty TNHH TC INNO

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 454 Lạc Long Quân - Tây Hồ - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kiem-soat-chat-luong-thu-nhap-85-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job252314
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Tuyển Quản Lý Chất Lượng thu nhập 18 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Hạn nộp: 01/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN 5M
Tuyển Quản Lý Chất Lượng thu nhập 12 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN 5M
Hạn nộp: 01/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINEYES
Tuyển Quản Lý Chất Lượng thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINEYES
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bao Bì Nhựa Thái Dương
Tuyển Trưởng Nhóm thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Dương
Công Ty TNHH Bao Bì Nhựa Thái Dương
Hạn nộp: 31/01/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ Pro Company
Tuyển Trưởng Phòng QA thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hải Phòng
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ Pro Company
Hạn nộp: 29/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG E&C
Tuyển Trưởng Nhóm thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG E&C
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Long An Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thời Trang G&G Việt Nam
Tuyển QA Manager thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đồng Nai
Công ty TNHH Thời Trang G&G Việt Nam
Hạn nộp: 31/01/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN Á
Tuyển Quản Lý thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN Á
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX TM DV Tân Tường Khang
Tuyển Nhân Viên QC thu nhập 8.2 - 14 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương
Công ty TNHH SX TM DV Tân Tường Khang
Hạn nộp: 26/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 8.2 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A&B VIỆT NAM
Tuyển Nghiên Cứu Phát Triển Sản Phẩm thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A&B VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Tuyển Quản Lý Chất Lượng thu nhập 18 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Hạn nộp: 01/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN 5M
Tuyển Quản Lý Chất Lượng thu nhập 12 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN 5M
Hạn nộp: 01/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINEYES
Tuyển Quản Lý Chất Lượng thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINEYES
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bao Bì Nhựa Thái Dương
Tuyển Trưởng Nhóm thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Dương
Công Ty TNHH Bao Bì Nhựa Thái Dương
Hạn nộp: 31/01/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ Pro Company
Tuyển Trưởng Phòng QA thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hải Phòng
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ Pro Company
Hạn nộp: 29/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG E&C
Tuyển Trưởng Nhóm thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG E&C
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Long An Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thời Trang G&G Việt Nam
Tuyển QA Manager thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đồng Nai
Công ty TNHH Thời Trang G&G Việt Nam
Hạn nộp: 31/01/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN Á
Tuyển Quản Lý thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN Á
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX TM DV Tân Tường Khang
Tuyển Nhân Viên QC thu nhập 8.2 - 14 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương
Công ty TNHH SX TM DV Tân Tường Khang
Hạn nộp: 26/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 8.2 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A&B VIỆT NAM
Tuyển Nghiên Cứu Phát Triển Sản Phẩm thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A&B VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất