Tuyển Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng thu nhập 85 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 85 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KCN Hoà Lạc, Thạch Thất

Mô Tả Công Việc

Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu, hàng hoá đầu vào (IQC)

Kiểm tra theo dõi quá trình chuẩn bị nguyên liệu

Kiểm tra theo dõi chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất (PQC)

Kiểm tra theo dõi chất lượng trong công đoạn cuối, đóng gói (PQC)

Chuẩn bị các biểu mẫu liên quan đến quá trình kiểm tra chất lượng, nhập kho nguyên liệu, thành phẩm

Báo cáo tới BGĐ về các vấn đề phát sinh liên quan tới chất lượng.

Báo cáo tới khách hàng các yêu cầu liên quan tới chất lượng

Chuẩn bị tem, nhãn mác sản phẩm, nguyên liệu

Quản lý theo dõi hàng không phù hợp

Các công viêc liên quan khác.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm trong công việc kiểm soát chất lượng. Làm việc trong các doanh nghiệp sản xuất là một lợi thế.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Excel, word...email outlook)

Có tư duy tổng hợp, bao quát các hoạt động trong phân xưởng. Định hướng phát triển bản thân để trở thành QA

Đã được đào tạo về ISO 9001 là một lợi thế.

Quyền Lợi

Được đào tạo bài bản để trở thành nhân viên QC

Định hướng trở thành QA

Lương: Từ 8,500,000 VND/tháng trở lên.

Đóng các loại Bảo hiểm theo quy định của BHXN Việt Nam

Thưởng cuối năm

Phụ cấp chuyên cần

Thời gian làm việc: từ 8h00 tới 17h00 Thứ 2 tới thứ 7 hàng tuần. Nghỉ ngày Chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển

