Tuyển Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng thu nhập 85 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH TC INNO
- Hà Nội: KCN Hoà Lạc, Thạch Thất
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 85 - 10 Triệu
Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu, hàng hoá đầu vào (IQC)
Kiểm tra theo dõi quá trình chuẩn bị nguyên liệu
Kiểm tra theo dõi chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất (PQC)
Kiểm tra theo dõi chất lượng trong công đoạn cuối, đóng gói (PQC)
Chuẩn bị các biểu mẫu liên quan đến quá trình kiểm tra chất lượng, nhập kho nguyên liệu, thành phẩm
Báo cáo tới BGĐ về các vấn đề phát sinh liên quan tới chất lượng.
Báo cáo tới khách hàng các yêu cầu liên quan tới chất lượng
Chuẩn bị tem, nhãn mác sản phẩm, nguyên liệu
Quản lý theo dõi hàng không phù hợp
Các công viêc liên quan khác.
Với Mức Lương 85 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Excel, word...email outlook)
Có tư duy tổng hợp, bao quát các hoạt động trong phân xưởng. Định hướng phát triển bản thân để trở thành QA
Đã được đào tạo về ISO 9001 là một lợi thế.
Tại Công ty TNHH TC INNO Thì Được Hưởng Những Gì
Định hướng trở thành QA
Lương: Từ 8,500,000 VND/tháng trở lên.
Đóng các loại Bảo hiểm theo quy định của BHXN Việt Nam
Thưởng cuối năm
Phụ cấp chuyên cần
Thời gian làm việc: từ 8h00 tới 17h00 Thứ 2 tới thứ 7 hàng tuần. Nghỉ ngày Chủ nhật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TC INNO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI